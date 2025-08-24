3 thói quen ăn mặc và giặt giũ dễ khiến chúng ta mắc các vấn đề về da liễu

HHTO - Những thói quen nhỏ nhặt, như mặc đồ mới ngay khi vừa mua từ shop, dùng chung khăn cho cả mặt và cơ thể,... đều có thể là nguyên nhân gây dị ứng da, khiến bạn mắc các vấn đề da liễu mà không hề hay biết.

Mặc đồ mới ngay sau khi mua (mà không giặt)

Đừng nghĩ rằng quần áo mới mua từ cửa hàng là hoàn toàn sạch sẽ và có thể mặc ngay vào người. Thật ra, chúng ta không hề biết có bao nhiêu người đã thử đồ và vải đã được xử lý như thế nào trong quá trình sản xuất. Đó là còn chưa nói đến bụi bặm từ kho hàng, nơi quần áo được lưu trữ không được đóng gói.

Các bác sĩ da liễu cảnh báo rằng quần áo mới có thể chứa những thứ “huyền bí”, không phù hợp với làn da. Ví dụ như tồn dư của lớp phủ kháng khuẩn, thuốc nhuộm và được “sang tay” qua nhiều người, từ nhân viên đóng gói, người bán hàng, đến những người mua khác. Tất cả những điều này đều có thể gây kích ứng, dị ứng, và thậm chí nhiễm trùng da (nếu xui). Vì vậy, tốt nhất nên giặt chúng trước khi mặc vào lần đầu.

Dùng chung một khăn cho mặt và cơ thể

Một số người nghĩ rằng khi đã tắm sạch sẽ thì da mặt và da cơ thể không có gì khác biệt. Nhưng thật ra, da mặt rất nhạy cảm, dễ bị viêm hơn da tay, chân, cơ thể. Còn cơ thể thì có mồ hôi, bã nhờn, tế bào chết và vi khuẩn nhiều hơn da mặt. Không thích hợp để dùng khăn chung cho cả hai.

Hầu hết các bác sĩ da liễu đều đồng ý rằng nên tách riêng khăn mặt và khăn lau cơ thể. Khăn mặt phải sạch, chất liệu mềm mại (không nên dùng loại thô ráp), nên thay khăn mỗi 2 - 3 ngày đối với da bình thường và thay hàng ngày đối với da mặt nhạy cảm, dễ bị mụn. Trong khi khăn tắm có thể thay ít thường xuyên hơn, sau 3 ngày, hoặc sau 5-6 lần sử dụng.

Giặt đồ lót cùng với quần jeans

Những ai nghĩ rằng tất cả mọi loại quần áo đều có thể giặt chung với nhau, trong cùng một lần, thì nên suy nghĩ lại. Không có bất kỳ loại bột giặt nào trên đời này thần kì đến mức, có thể xử lí được mọi loại vải.

Thật ra mỗi loại chất liệu vải đều có cách giặt và phơi/hấp khác nhau. Quần jeans và quần/ áo khoác kaki, hoặc áo sơmi và áo phông có thể giặt cùng nhau, chỉ cẩn phân loại màu sắc. Tuy nhiên, đồ lót phải được giặt riêng hoàn toàn, đặc biệt là tuyệt đối không giặt đồ lót chung với quần jeans.

Đồ lót tiếp xúc trực tiếp với những vùng nhạy cảm, còn quần jeans thì đầy bụi đường, vi khuẩn và mồ hôi. Giặt chung là một ý tưởng cực kì tồi tệ. Đó là còn chưa nói đến chất liệu, vì nếu đồ lót là loại ren mỏng manh hoặc có màu trắng, quần jeans sẽ vò nát nó, làm giãn thun, màu xanh denim loang ra sẽ biến nó thành một mảnh vải nhàu nhĩ.