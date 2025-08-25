Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giúp bạn chọn phe: Nên đánh răng trước hay sau khi ăn sáng, tắm sớm hay tắm tối?

Mai Lâm - Quý Hiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bài viết này sẽ cho bạn thêm thông tin để quyết định nên đánh răng trước hay ăn sáng trước, tắm khuya là bình thường hay không tốt cho sức khỏe; trả lời giúp bạn câu hỏi để sạc điện thoại xuyên đêm có sao không và có bắt buộc phải luôn luôn đựng đồ ăn trong hộp thủy tinh?

Nên đánh răng trước hay sau bữa sáng?

Đa số mọi người luôn đánh răng trước khi ăn sáng, vì theo họ, vi khuẩn tích tụ trong miệng suốt đêm sẽ theo thực phẩm vào cơ thể, nếu không chịu đánh răng trước. Trong khi, những người khác lại cho rằng đánh răng sạch xong rồi lại ăn thức ăn, thì miệng sẽ bị “vẩn đục” trở lại, vì vậy họ sẽ ăn sáng trước rồi mới đánh răng cho sạch sẽ.

2.png

Tuy nhiên, theo các nha sĩ, đánh răng sau khi ngủ dậy là đúng. Việc này giúp loại bỏ vi khuẩn tích tụ suốt đêm, ngăn chúng sinh sôi. Đồng thời, kích thích sản xuất nước bọt, giúp trung hòa tính axit và tăng cường men răng với những khoáng chất cần thiết.

Nếu ăn trước rồi mới đánh, thì trong bữa sáng có những thứ có tính axit, như cà phê, trà chanh, sữa chua, hoặc bánh ngọt. Những thứ axit này khiến men răng mềm đi, gây hại cho răng, dù sau đó có đánh răng cũng không còn hiệu quả.

Có nên đi ngủ và để điện thoại sạc cả đêm hay không?

97ccf8f0-co-nen-sac-dien-thoai-qua-dem-1.jpg

Nhiều người có thói quen để điện thoại sạc cả đêm trên bàn đầu giường, trên giường hoặc thậm chí dưới gối. Tuy nhiên, đây là một thói quen có tiềm ẩn nguy cơ. Đặc biệt là nếu dây cáp và bộ sạc không phải chính hãng và chiếc điện thoại đã được sử dụng lâu năm. Điện thoại có thể rất nóng khi sạc, dây cáp và bộ sạc cũng có thể nóng lên, nặng thì gây cháy, nhẹ thì cũng có tác động đến giấc ngủ. Nói chung là không nên!

Tắm buổi tối có nguy hiểm như người ta vẫn nói?

4.png

Một số người có thói quen tắm vào cuối ngày, để chuẩn bị cho một buổi tối nghỉ ngơi thật sảng khoái. Thậm chí không tắm tối là không chịu được, vì cảm giác như mang hết bụi bẩn và mồ hôi lên giường đi ngủ. Song song đó, chúng ta vẫn nghe nói rằng tắm buổi tối là không tốt, có hại cho sức khỏe.

Tuy nhiên, chưa có công bố y khoa nào chính thức nói rằng tắm vào buổi tối là nguy hiểm. Thậm chí các bác sĩ da liễu thường nghiêng về việc tắm vào cuối ngày, đặc biệt đối với những ai sống ở thành phố lớn và đang gặp vấn đề về viêm da. Tắm trước khi đi ngủ sẽ rửa sạch bụi bẩn, mồ hôi, dị ứng và dầu mỡ trên da, có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây kích ứng.

Có nhất thiết lúc nào cũng phải dùng hộp thủy tinh để đựng đồ ăn thì mới an toàn

585e0d1d5f9be19f5e1d1b6bba00c270.jpg

Nhựa thì rất tiện lợi, giá rẻ, độ bền cao và là vật liệu lý tưởng cho việc mua mang đi, miễn là không dùng cho đồ ăn nóng và không hâm nó trong lò vi sóng là được. Tuy nhiên, các nhà khoa học có bằng chứng cho thấy vi nhựa có thể vào thức ăn, kể cả khi không bị nung nóng. Hộp thủy tinh vẫn là giải pháp đóng gói an toàn hàng đầu, bền, thân thiện với môi trường và thật sự không phát ra chất độc hại.

hop-thuy-tinh-dung-thuc-pham-cao-cap.png

Thủy tinh an toàn hơn cho thực phẩm nóng, có tính axit hoặc nhiều dầu mỡ. Nhựa có thể được sử dụng cho thực phẩm khô, nhưng những hộp này nên được thay thế thường xuyên hơn, đừng tái chế quá nhiều lần. Ngoài ra, nên tránh các hộp rẻ tiền hoặc cũ để giảm thiểu rủi ro.

Mai Lâm - Quý Hiên
#đánh răng trước hay sau khi ăn sáng #tắm tối có tốt không #chọn hộp đựng thực phẩm an toàn #lợi ích tắm buổi tối #nguy cơ sạc điện thoại qua đêm #thói quen sạc điện thoại an toàn #tác hại của vi nhựa trong thực phẩm #các loại hộp đựng thực phẩm an toàn

