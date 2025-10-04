Nếu đang quen người có dấu hiệu kiểm soát, nên thoát êm càng nhanh càng tốt

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Chúng ta thường hoang mang tự hỏi vì sao một người yêu ban đầu rất tuyệt vời, lại dần trở nên kiểm soát, ghen tuông quá mức và tìm đủ cách thao túng cảm xúc. Sự thật là không có gì ngẫu nhiên, mọi dấu hiệu đã xuất hiện từ sớm nhưng các nàng, lẫn các chàng đều đã bỏ qua và không để ý.

Mong muốn được ở bên nhau từng phút

happiness-kdrama-episode-11-and-12-review-namaste-hallyu-scaled.jpg

Khi yêu, các cặp đôi đều muốn được gặp gỡ và bên nhau nhiều nhất có thể, tuy nhiên, ngoài sự nồng cháy thì đó cũng có thể là dấu hiệu của một mối quan hệ độc hại. Qua lăng kính màu hồng của tình yêu, các nàng rất dễ đánh đồng sự kiểm soát tinh vi này với sự lãng mạn.

Hãy luôn tỉnh táo nếu đối phương có những hành vi như liên tục gọi điện và nói chuyện hàng giờ, hẹn gặp mỗi ngày,... đây nên được xem như một lời cảnh báo bạn đang tiếp xúc với một người ưa kiểm soát và không có giới hạn.

Một anh chàng cờ xanh thường sẽ tôn trọng thời gian riêng bạn và luôn ý thức rằng ngoài anh ấy ra, cuộc sống của bạn còn rất nhiều khía cạnh khác.

Ghen tuông

mv5bogezmzzmngutngy4my00mjg2lwjjmgytztu5mdqxytdhmgqwxkeyxkfqcgc-v1.jpg

Người ta hay nói ghen nhiều là yêu nhiều, nhưng thật ra không phải vậy, ghen tuông bắt đầu từ việc bất an, rồi dẫn đến những nghi ngờ và muốn kiểm soát.

Thông thường, những người hay ghen thường có tâm lý tự ti, hay lo lắng và luôn mong đợi đối phương thể hiện tình yêu. Đó cũng là một dấu hiệu cảnh báo bạn sẽ gặp nhiều rắc rối và mệt mỏi khi ở bên cạnh một người như vậy.

Sự ghen tuông không thể bị loại bỏ hoàn toàn, vì nó là phản ứng và cảm xúc tự nhiên của con người. Tuy nhiên, chúng ta nên kiểm soát nó ở một mức độ nào đó phù hợp với mối quan hệ của cả hai.

Những tai nạn không phải ngẫu nhiên

49d1da8a-f71e-4afa-8d50-ee625c52aa10-a664d221.jpg

Một người có tính ưa kiểm soát thường không muốn người yêu của mình giao tiếp với những người mà họ “không mong muốn”. Sự kiểm soát này có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau, không phải lúc nào cũng là tranh cãi và cấm đoán. Nó có thể được thực hiện dưới những kế hoạch “ngẫu nhiên” có tính toán, nhằm phá hoại và chia rẽ bạn với các mối quan hệ khác một cách âm thầm.

Ví dụ, họ không bao giờ cấm bạn đi chơi riêng hay đi du lịch cùng hội bạn. Mỗi lần bạn định tụ tập bạn bè mà không có người yêu đi cùng, họ vẫn vui vẻ và ủng hộ bạn ra ngoài gặp gỡ mọi người, nhưng cứ đến đúng hôm ấy, đúng giờ ấy thì đột nhiên họ vướng phải rắc rối gì đó rất cần bạn có mặt và giúp đỡ.

Từ những lần “tình cờ trùng hợp” như vậy, bạn vẫn ngây thơ không cảnh giác thì sẽ rơi vào tầm kiểm soát của họ lúc nào không hay.

Mai Lâm - Ảnh chỉ mang tính minh họa
