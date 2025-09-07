Nâng cấp cuộc sống từ những thay đổi nhỏ, như chuyện không nên để rác qua đêm

HHTO - Nhưng những điều tưởng chừng nhỏ nhặt này lại có thể giúp cải thiện cuộc sống lẫn sức khỏe của bạn. Từ không để rác qua đêm, lưu tâm đến những món ăn cất trong tủ lạnh, đến giặt sạch miếng bọt biển rửa chén, hãy xây dựng lối sống lành mạnh bằng những thay đổi nhỏ.

Không nên để thùng rác đầy qua đêm

Những loại rác hữu cơ đều phân hủy và thu hút côn trùng sau khoảng vài tiếng, vì vậy việc đổ rác hằng ngày là rất quan trọng. Chắc chắn bạn không muốn hít thở, ăn uống, ngủ nghỉ trong một không gian có thứ gì đó đang bốc mùi. Nếu có thực phẩm thừa hoặc rác ướt trong thùng, thì càng không nên trì hoãn việc đổ rác. Ngay cả khi nắp đóng kín, vi khuẩn và mùi hôi vẫn có thể tích tụ bên trong.

Thực phẩm đã nấu chín có thể để bao lâu trong tủ lạnh?

Câu hỏi về việc thức ăn đã nấu, ăn không hết có thể tiếp tục bảo quản bao lâu trong tủ lạnh luôn gây tranh cãi. Một số người có thói quen để thức ăn trong tủ lạnh vài ngày mà không lo nghĩ gì, thậm chí sau cả tuần vẫn có thể lấy ra hâm lại rồi ăn, miễn là nó trông bình thường và không có mùi lạ. Trong khi những người ăn uống kỹ lưỡng hơn sẽ đem bỏ bất kỳ thứ gì để quá một ngày, vì họ tin rằng đồ ăn để trong tủ lạnh không còn bổ dưỡng, thậm chí trở nên độc hại, vì vi khuẩn đã sinh sôi trước khi đồ ăn bị thiu.

Quy tắc chung từ các chuyên gia dinh dưỡng là nên cho thức ăn vào tủ lạnh sau hai giờ nấu chín và tiêu thụ chúng trong vòng ba ngày. Với những ngày nóng trên 34°C, thì nên cho thức ăn vào tủ lạnh sau một giờ nấu chín.

Khử trùng bọt biển rửa chén hằng ngày

Chúng ta thường vắt khô, để ráo miếng bọt biển rửa chén và yên tâm rằng như vậy là đã sạch và an toàn. Nhưng thật ra, nó là vật chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn nhất trong bếp và cần được khử trùng hàng ngày. Môi trường ẩm ướt bên trong bọt biển là một "lò ấp" hoàn hảo cho vi khuẩn nguy hiểm, đặc biệt là từ thịt và hải sản sống.

Miếng bọt biển rửa chén cần được thay sau một tuần sử dụng. Quan trọng hơn nữa là phải khử trùng nó hằng ngày. Cách đơn giản nhất là cho bọt biển vào nước sôi 100 độ, hoặc để bọt biển ướt vào lò vi sóng trong một phút.