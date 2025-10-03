Những cử chỉ lãng mạn nhưng thật ra chỉ là chiêu trò khiến các nàng "sập bẫy"

HHTO - Miêu tả về một chàng trai trong mơ thường bao gồm sự lãng mạn, ga lăng, sẵn sàng ủng hộ mọi quyết định của người yêu, tuy nhiên những cử chỉ ấy không hề khó để làm, các chàng trai chiêu trò hoàn toàn có thể diễn được tròn vai và khiến các nàng "sập bẫy".

Đằng sau việc sẵn sàng ủng hộ bất kỳ lựa chọn nào của bạn

Sự thật là người sẵn sàng ủng hộ bất kỳ lựa chọn nào của bạn, chưa chắc là người thương yêu bạn. Đôi khi, người thương bạn thật lòng có thể là người phản đối bạn mạnh mẽ nhất, nhưng vẫn âm thầm theo dõi và sẵn sàng ứng phó, giúp đỡ bạn mỗi khi bạn gặp rắc rối từ chính lựa chọn của mình.

Khi có một người yêu luôn ủng hộ mọi quyết định của bạn, vui thì có vui đấy nhưng đừng vội mừng và đánh mất sự sáng suốt. Vì con người ai cũng có lúc sai lầm, không phải lúc nào bạn cũng có thể lựa chọn đúng. Người thương bạn sẽ đấu tranh quyết liệt và không ngừng can ngăn khi thấy bạn sắp đưa ra những quyết định sai lầm. Quan trọng hơn hết là sau những lần ngăn cản bất thành, họ vẫn ở lại để cùng bạn sửa chữa mọi hậu quả mà không đòi hỏi gì, ngoài mong muốn bạn nhận ra và rút kinh nghiệm.

Lãng mạn hay dùng thủ đoạn để chinh phục

Có lẽ những kẻ thao túng thường núp sau dáng vẻ của một người lãng mạn và quan tâm. Chỉ vài hành động ga lăng nhỏ, họ có thể mang lại cho bạn cảm giác dễ chịu và mất cảnh giác, khiến bạn dễ dàng đồng ý với mọi mong muốn hoặc ý kiến, quan điểm của họ.

Sau một thời gian quen với sự ngọt ngào, các nàng dễ bị phụ thuộc cảm xúc mà không hề hay biết. Lúc ấy, mọi cô nàng mạnh mẽ và độc lập nhất cũng trở nên yếu đuối và bất an nếu đối phương không còn ngọt ngào hay ga lăng nữa, từ đó mất dần tự tin và luôn muốn làm hài lòng người kia. Hãy luôn cẩn thận vì sự thao túng thường được ngụy trang dưới hình thức quan tâm hoặc cử chỉ lãng mạn.

Những lời khen ngợi và thú nhận quá nồng nhiệt

Chính vì con gái yêu bằng tai nên rất dễ sập bẫy "tra nam". Nắm bắt được tâm lý thích nghe nói ngọt, họ không ngại khen ngợi và thú nhận tình yêu say đắm, cuồng nhiệt đối với các nàng như “sẽ chẳng ai yêu em nhiều như anh đâu", hay “anh không thể sống được nếu thiếu em”... Nhưng đằng sau những lời hoa mỹ và đầy lãng mạn ấy, có thể là mong muốn kiểm soát và thao túng tinh vi.

Một chàng trai đáng tin cậy sẽ không dễ dàng nói ra những lời nịnh nọt sáo rỗng như vậy, ngược lại sẽ chứng minh tình cảm, sự độc lập và năng lực của mình bằng hành động thiết thực, để cô gái mà anh ấy yêu thương không cần phải lo lắng hay bất an.