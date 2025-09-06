Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những chiêu thức giữ an toàn đơn giản và dễ nhớ khi bạn chỉ có một mình

Hoàng Tố Mai (Viện Hàn lâm khoa học xã hội)
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Để tránh những tình huống rắc rối khi chỉ có một mình, hãy áp dụng những chiêu thức giữ an toàn cực kì đơn giản và dễ nhớ này. Và đừng quên chia sẻ cho hội chị em cùng biết nữa nhé!

1. Luôn thể hiện rằng bạn đang đi cùng hoặc đang đợi bạn bè

dong-phuc-hoc-sinh-mua-dong-han-quoc-truong-sehwa.jpg

Ở bất kì môi trường nào, đừng bao giờ thể hiện là bạn chỉ đi một mình. Thậm chí khi được hỏi trực tiếp cũng hãy trả lời linh hoạt và giả vờ như bạn đang đi cùng, hoặc đang đợi bạn bè. Ví dụ như trên tàu xe hoặc máy bay, nếu người kế bên muốn làm quen và hỏi bạn đi cùng ai, hãy nói rằng đi chung với bạn bè, gia đình và họ đang ngồi ở hàng ghế phía trước/phía sau. Ngay cả khi đi taxi về nhà, cũng hãy nói rằng bạn đang đến nhà người thân, hoặc nhà người bạn nào đó.

2. Che thẻ công ty hoặc thẻ sinh viên của bạn khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng

41b3bb8ea1d17a0dd31cd9d612b2c206.jpg

Bạn không nên đeo thẻ công ty/thẻ sinh viên trên các phương tiện giao thông công cộng, vì có rất nhiều thông tin trên tấm thẻ đó. Người xấu chỉ cần liếc nhìn là có thể biết tên, địa chỉ công ty hoặc trường học của bạn và lợi dụng những thông tin đó để làm bất cứ điều gì họ muốn.

3. Đứng giữa bảng điều khiển thang máy và cửa

banner-img3.jpg

Vị trí này giúp bạn có thể phóng nhanh ra khỏi thang máy, hoặc bấm chuông gọi bảo vệ khi gặp rắc rối hoặc yêu râu xanh. Hoặc nếu bạn không muốn bước ra cùng tầng với một người nào đó trong thang, bạn hoàn toàn có thể tiện tay bấm chọn tầng khác.

4. Luôn nói rằng đồ dùng của bạn được người nhà cho mượn

18.png

Nếu có ai đó vô tình hỏi về những món đồ dùng có giá trị cao như laptop, xe đạp điện/xe máy, máy chụp ảnh... của bạn, hãy trả lời qua loa và nói rằng bạn được người nhà cho mượn. Việc này sẽ làm giảm bớt sự quan tâm của người khác đối với những món đồ bạn dùng và tránh được cho bạn nhiều rắc rối khác.

Hoàng Tố Mai (Viện Hàn lâm khoa học xã hội)
#giữ an toàn khi đi một mình #chiêu thức phòng tránh rắc rối #phòng tránh kẻ xấu khi đi một mình #bảo vệ an toàn cá nhân #đặt vị trí an toàn trong thang máy #chiến lược phòng vệ khi đi một mình #điều chỉnh hành xử để an toàn hơn #bảo vệ tài sản cá nhân khi đi một mình

