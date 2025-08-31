Những trang phục, phụ kiện định hình phong cách của các tín đồ thời trang Milan

HHTO - Kinh đô thời trang Milan là một kho tàng vô tận về cảm hứng phong cách, các tín đồ thời trang dập dìu xuống phố trong những bộ trang phục sáng tạo và phụ kiện sành điệu nhất.

GIÀY FRIULANE

Friulane là đôi giày được giới sành điệu tại Milan mang nhiều nhất và cũng là đôi giày trendy nhất năm nay. Với đế cao su và phần trên bằng nhung, giày Friulane vừa tiện lợi, chức năng, độ bền cao, vừa đáp ứng tính thẩm mỹ và phù hợp với mọi phong cách.

Sắc màu cổ điển và sự đa năng khiến chúng trở thành phụ kiện thời trang cốt lõi, chứ không chỉ là xu hướng nhất thời.

VÁY DÀI

Khi nhắc đến thời trang đường phố Milan, chúng ta thường nghĩ đến phong cách cổ điển và thanh lịch, cùng những trang phục vượt thời gian và các xu hướng trường tồn.

Váy maxi dài là một trong số những món đồ làm nên phong cách đặc trưng của các tín đồ thời trang Ý. Kết hợp chân váy chữ A dài với áo khoác blazer và giày ba lê sẽ cho ra một bộ trang phục đậm chất Miuccia Prada.

ÁO BLAZER DA LỘN MÀU NÂU

Nếu trench coat đại diện cho các cô nàng Paris thì blazer da lộn màu nâu là biểu tượng của các tín đồ thời trang Milan. Giới mộ điệu ở Ý thường được biết đến với sự tinh tế và trau chuốt trong việc ăn mặc hằng ngày, những món đồ cơ bản trong tủ đồ cũng đặc biệt với chất lượng tốt, thiết kế tinh xảo, chỉn chu.

Chẳng hạn như một chiếc áo khoác blazer tuyệt vời hoàn toàn có thể nâng tầm mọi trang phục casual, mang đến diện mạo cổ điển và sang trọng một cách tinh tế.

TÚI DA LỘN

Không chỉ là xu hướng nổi lên một cách giới hạn ở một thành phố, túi xách chất liệu da lộn đang là một món đồ thời thượng và được yêu thích mãnh liệt trên toàn cầu.

Nghĩa là không riêng gì ở Milan, các kinh đô thời trang khác từ New York, Paris, London đến Seoul, Thượng Hải... nhiều kiểu túi da lộn đang được sử dụng tràn lan và phổ biến.