Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Những trang phục, phụ kiện định hình phong cách của các tín đồ thời trang Milan

Mai Lâm - Quý Hiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Kinh đô thời trang Milan là một kho tàng vô tận về cảm hứng phong cách, các tín đồ thời trang dập dìu xuống phố trong những bộ trang phục sáng tạo và phụ kiện sành điệu nhất.

GIÀY FRIULANE

2.png

Friulane là đôi giày được giới sành điệu tại Milan mang nhiều nhất và cũng là đôi giày trendy nhất năm nay. Với đế cao su và phần trên bằng nhung, giày Friulane vừa tiện lợi, chức năng, độ bền cao, vừa đáp ứng tính thẩm mỹ và phù hợp với mọi phong cách.

9.png

Sắc màu cổ điển và sự đa năng khiến chúng trở thành phụ kiện thời trang cốt lõi, chứ không chỉ là xu hướng nhất thời.

VÁY DÀI

3.png

Khi nhắc đến thời trang đường phố Milan, chúng ta thường nghĩ đến phong cách cổ điển và thanh lịch, cùng những trang phục vượt thời gian và các xu hướng trường tồn.

8.png

Váy maxi dài là một trong số những món đồ làm nên phong cách đặc trưng của các tín đồ thời trang Ý. Kết hợp chân váy chữ A dài với áo khoác blazer và giày ba lê sẽ cho ra một bộ trang phục đậm chất Miuccia Prada.

ÁO BLAZER DA LỘN MÀU NÂU

4.png

Nếu trench coat đại diện cho các cô nàng Paris thì blazer da lộn màu nâu là biểu tượng của các tín đồ thời trang Milan. Giới mộ điệu ở Ý thường được biết đến với sự tinh tế và trau chuốt trong việc ăn mặc hằng ngày, những món đồ cơ bản trong tủ đồ cũng đặc biệt với chất lượng tốt, thiết kế tinh xảo, chỉn chu.

7.png

Chẳng hạn như một chiếc áo khoác blazer tuyệt vời hoàn toàn có thể nâng tầm mọi trang phục casual, mang đến diện mạo cổ điển và sang trọng một cách tinh tế.

TÚI DA LỘN

5.png

Không chỉ là xu hướng nổi lên một cách giới hạn ở một thành phố, túi xách chất liệu da lộn đang là một món đồ thời thượng và được yêu thích mãnh liệt trên toàn cầu.

6.png

Nghĩa là không riêng gì ở Milan, các kinh đô thời trang khác từ New York, Paris, London đến Seoul, Thượng Hải... nhiều kiểu túi da lộn đang được sử dụng tràn lan và phổ biến.

Mai Lâm - Quý Hiên
#thời trang Milan #giày Friulane #váy maxi dài #áo blazer da lộn #phụ kiện da lộn #phong cách tín đồ Milan #xu hướng thời trang Milan #thời trang đường phố Milan #túi xách da lộn #phối đồ du lịch Milan

Xem thêm

Cùng chuyên mục