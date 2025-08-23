Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Cẩm nang teen

Google News

Cách tránh những câu cửa miệng làm giảm hiệu quả giao tiếp lại dễ bị hiểu sai

Mai Lâm - Quý Hiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đôi khi chúng ta vướng phải những tình huống mà lời nói của mình bị hiểu sai, hoặc bị người khác diễn giải khác với ý định ban đầu. Đó là vì những câu cửa miệng tưởng chừng vô hại này.

“Mọi người ơi...” hay “cả nhà ơi...”

c13cb60f-thoi-trang-phim-hen-ho-chon-cong-so6.jpg

Câu này chúng ta dùng nhiều và nghe rất quen đúng không? Tuy nhiên, nó quá suồng sã nếu được bật ra khỏi miệng trong môi trường làm việc, trường học và những tình huống cần sự trang trọng. Nhiều công ty rất quan trọng việc giữ ranh giới chuyên nghiệp giữa các lãnh đạo và nhân viên, vì vậy bạn nên tiết chế những từ ngữ quá thân tình.

“Sự thật là...”

voi-vai-trang-phuc-co-ban-tinh-dau-quoc-dan-suzy-len-do-cong-so-dep-me-trong-phim-moi-1-1605841781-42-width600height913.jpg

Bắt đầu một câu nói bằng cụm từ “sự thật là” sẽ khiến người khác cảm thấy giáo điều, lý thuyết sách vở và khó tiếp thu. Hãy thay thế bằng cụm từ “thực ra” khi bạn cần giải thích điều gì đó, cách diễn đạt này nghe tự nhiên hơn. Sử dụng từ ngữ phức tạp hoặc học thuật sẽ làm cho cuộc trao đổi của bạn khô khan, cứng nhắc.

“Cho em xin phép hỏi một câu ngớ ngẩn...”

kim-sejeong20-696x464.jpg

Tự nhận mình ngớ ngẩn, ngốc nghếch không hề giúp ích gì cho bạn, mà ngược lại, còn có thể khiến bạn bị coi là thiếu tự tin và thiếu hiểu biết. Mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau, và sở trường - sở đoản khác nhau, nếu không biết hay chưa hiểu rõ một điều gì đó, hãy mạnh dạn hỏi lại cho thật cặn kẽ. Không cần thiết phải nhận mình yếu kém để người khác lâu dần tỏ ra kinh thường và thiếu tin tưởng năng lực của bạn.

“Đó không phải việc của tôi...”

xin-so-nhu-phim-cong-so-han-hot-nhat-hien-nay-quy-tu-2-my-nhan-mac-dep-man-nhan-2751970711143260145115165543233648483624868n-16468-1647940677-679-width600height930.jpg

Nếu bạn có khả năng làm một việc gì đó, nhưng từ chối chỉ vì nó không nằm trong mô tả nhiệm vụ, thì bạn có thể bị giảng viên, bạn bè, hoặc cấp trên và đồng nghiệp đánh giá là người cứng nhắc, thiếu linh hoạt. Từ đó bỏ lỡ cơ hội thăng tiến hoặc giành được học bổng. Dĩ nhiên là không khuyên để bạn mặc cho người khác lợi dụng kỹ năng của mình mà không được trả công, nhưng nên linh hoạt và ít tính toán, cứ thể hiện sự nhiệt tình và xông pha của tuổi trẻ. Khi nào cảm thấy mình không được công nhận, lúc đó hãy điều chỉnh lại cho phù hợp.

Mai Lâm - Quý Hiên
#các câu cửa miệng trong giao tiếp #tránh câu cửa miệng giảm hiệu quả #kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp #biện pháp cải thiện kỹ năng giao tiếp #nguyên tắc giao tiếp nơi công sở #kỹ năng tự tin trong giao tiếp

Xem thêm

Cùng chuyên mục