Cách tránh những câu cửa miệng làm giảm hiệu quả giao tiếp lại dễ bị hiểu sai

HHTO - Đôi khi chúng ta vướng phải những tình huống mà lời nói của mình bị hiểu sai, hoặc bị người khác diễn giải khác với ý định ban đầu. Đó là vì những câu cửa miệng tưởng chừng vô hại này.

“Mọi người ơi...” hay “cả nhà ơi...”

Câu này chúng ta dùng nhiều và nghe rất quen đúng không? Tuy nhiên, nó quá suồng sã nếu được bật ra khỏi miệng trong môi trường làm việc, trường học và những tình huống cần sự trang trọng. Nhiều công ty rất quan trọng việc giữ ranh giới chuyên nghiệp giữa các lãnh đạo và nhân viên, vì vậy bạn nên tiết chế những từ ngữ quá thân tình.

“Sự thật là...”

Bắt đầu một câu nói bằng cụm từ “sự thật là” sẽ khiến người khác cảm thấy giáo điều, lý thuyết sách vở và khó tiếp thu. Hãy thay thế bằng cụm từ “thực ra” khi bạn cần giải thích điều gì đó, cách diễn đạt này nghe tự nhiên hơn. Sử dụng từ ngữ phức tạp hoặc học thuật sẽ làm cho cuộc trao đổi của bạn khô khan, cứng nhắc.

“Cho em xin phép hỏi một câu ngớ ngẩn...”

Tự nhận mình ngớ ngẩn, ngốc nghếch không hề giúp ích gì cho bạn, mà ngược lại, còn có thể khiến bạn bị coi là thiếu tự tin và thiếu hiểu biết. Mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau, và sở trường - sở đoản khác nhau, nếu không biết hay chưa hiểu rõ một điều gì đó, hãy mạnh dạn hỏi lại cho thật cặn kẽ. Không cần thiết phải nhận mình yếu kém để người khác lâu dần tỏ ra kinh thường và thiếu tin tưởng năng lực của bạn.

“Đó không phải việc của tôi...”

Nếu bạn có khả năng làm một việc gì đó, nhưng từ chối chỉ vì nó không nằm trong mô tả nhiệm vụ, thì bạn có thể bị giảng viên, bạn bè, hoặc cấp trên và đồng nghiệp đánh giá là người cứng nhắc, thiếu linh hoạt. Từ đó bỏ lỡ cơ hội thăng tiến hoặc giành được học bổng. Dĩ nhiên là không khuyên để bạn mặc cho người khác lợi dụng kỹ năng của mình mà không được trả công, nhưng nên linh hoạt và ít tính toán, cứ thể hiện sự nhiệt tình và xông pha của tuổi trẻ. Khi nào cảm thấy mình không được công nhận, lúc đó hãy điều chỉnh lại cho phù hợp.