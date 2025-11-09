Cách phối quần jeans của các fashion blogger khiến mỗi ngày họ đều thời thượng

HHTO - Với một chút sáng tạo, việc phối đồ với quần jeans có thể khiến bạn ngập tràn cảm hứng thời trang. Có những ý tưởng đơn giản mà hiệu quả, cũng có những ý tưởng đòi hỏi một chút thử nghiệm và phá cách.

Kết hợp với áo khoác da

Mặc dù gắn liền với thập niên 70, quần jeans ống loe và áo khoác da lại là bộ đôi trường tồn với thời gian, tất cả phụ thuộc vào cách phối đồ và thêm thắt phụ kiện đương thời. Ví dụ, xu hướng năm nay là giày lười mỏng, giày thể thao cổ điển, hay túi khóa lớn, bạn sẽ trông thời thượng hơn trong bộ trang phục giản dị, vintage.

Kết hợp với áo sơ mi cài nút và áo khoác dài

Áo khoác dài mang lại cảm giác quyền lực và trang trọng, vì vậy áo sơ mi bên trong cần tiết chế bộ nghiêm túc bằng cách thả vài chiếc cúc, tạo sự phóng khoáng tinh tế. Cặp đôi này sẽ thêm chút nhẹ nhàng và sang trọng cho chiếc quần jeans bụi bặm.

Kết hợp với áo boho

Quần jeans và chất liệu denim rất có liên quan đến phong cách Bohemian, và cũng đang là xu hướng của Thu Đông năm nay. Vậy tại sao không kết hợp các item Boho với nhau?! Một chiếc áo cánh dơi hơi hướng thập niên 70 sẽ tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho chiếc quần jeans lấy cảm hứng từ phong cách vintage.

Đó là một lựa chọn tuyệt vời cho những dịp cần trang phục thanh lịch mà không quá trang trọng, chẳng hạn như những bữa tiệc sinh nhật.

Kết hợp với những lớp áo oversize

Để chiếc quần jeans ống loe trông trendy và hòa hợp với các xu hướng thời trang đang thịnh hành, tất cả những gì bạn thực sự cần là một chiếc blazer thoải mái, khoác ngoài áo len mỏng cổ lọ, hoặc áo dệt kim over size. Với set đồ high-low này, bạn sẽ sẵn sàng cho cả công sở lẫn những buổi hẹn ăn trưa. Vào những ngày se lạnh, hãy khoác thêm một chiếc khăn choàng oversize để giữ ấm và tạo điểm nhấn.