Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Cách phối quần jeans của các fashion blogger khiến mỗi ngày họ đều thời thượng

Mai Lâm (tổng hợp)
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Với một chút sáng tạo, việc phối đồ với quần jeans có thể khiến bạn ngập tràn cảm hứng thời trang. Có những ý tưởng đơn giản mà hiệu quả, cũng có những ý tưởng đòi hỏi một chút thử nghiệm và phá cách.

Kết hợp với áo khoác da

2.png

Mặc dù gắn liền với thập niên 70, quần jeans ống loe và áo khoác da lại là bộ đôi trường tồn với thời gian, tất cả phụ thuộc vào cách phối đồ và thêm thắt phụ kiện đương thời. Ví dụ, xu hướng năm nay là giày lười mỏng, giày thể thao cổ điển, hay túi khóa lớn, bạn sẽ trông thời thượng hơn trong bộ trang phục giản dị, vintage.

Kết hợp với áo sơ mi cài nút và áo khoác dài

3.png

Áo khoác dài mang lại cảm giác quyền lực và trang trọng, vì vậy áo sơ mi bên trong cần tiết chế bộ nghiêm túc bằng cách thả vài chiếc cúc, tạo sự phóng khoáng tinh tế. Cặp đôi này sẽ thêm chút nhẹ nhàng và sang trọng cho chiếc quần jeans bụi bặm.

Kết hợp với áo boho

4.png

Quần jeans và chất liệu denim rất có liên quan đến phong cách Bohemian, và cũng đang là xu hướng của Thu Đông năm nay. Vậy tại sao không kết hợp các item Boho với nhau?! Một chiếc áo cánh dơi hơi hướng thập niên 70 sẽ tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho chiếc quần jeans lấy cảm hứng từ phong cách vintage.

Đó là một lựa chọn tuyệt vời cho những dịp cần trang phục thanh lịch mà không quá trang trọng, chẳng hạn như những bữa tiệc sinh nhật.

Kết hợp với những lớp áo oversize

1.png

Để chiếc quần jeans ống loe trông trendy và hòa hợp với các xu hướng thời trang đang thịnh hành, tất cả những gì bạn thực sự cần là một chiếc blazer thoải mái, khoác ngoài áo len mỏng cổ lọ, hoặc áo dệt kim over size. Với set đồ high-low này, bạn sẽ sẵn sàng cho cả công sở lẫn những buổi hẹn ăn trưa. Vào những ngày se lạnh, hãy khoác thêm một chiếc khăn choàng oversize để giữ ấm và tạo điểm nhấn.

Mai Lâm (tổng hợp)
#Phong cách phối đồ quần jeans #Mix đồ với áo khoác da #Xu hướng thời trang Thu Đông #Phong cách Boho và denim #Trang phục high-low sáng tạo #Phong cách vintage và hiện đại #Lựa chọn phụ kiện thời trang #Trang phục công sở trẻ trung #Xu hướng giày dép thời thượng #Phong cách thời trang New York

Xem thêm

Cùng chuyên mục