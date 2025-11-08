Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Xu hướng tóc nam thời thượng dành cho các chàng trai muốn thay đổi diện mạo

Mai Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Lâu lâu các chàng trai cũng cần làm mới diện mạo của mình, dễ dàng nhất là thay đổi kiểu tóc. Sự mới mẻ và phóng khoáng của những kiểu tóc thời thượng, mang hơi thở hiện đại nhưng cực dễ chăm sóc sẽ tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa thời trang và đời sống.

Tóc cắt layer kết hợp fade

b53227199b19bdfec2bb1165bc321639.jpg

Kiểu tóc này là một lựa chọn hoàn hảo nếu bạn không muốn thay đổi quá mức. Nó vừa thời trang, vừa linh hoạt và hoàn hảo cho mọi hoàn cảnh. Hai bên tóc được cắt ngắn, đỉnh đầu được tỉa gọn gàng, kiểu tóc này mang đến cho bạn mái tóc bồng bềnh và cá tính mà không cần mất hàng giờ ngồi trước gương để vuốt keo, tạo kiểu.

Kiểu tóc buzz cut hiện đại (hay còn gọi là Technical buzz cut)

pcstbvg1buxba9cpfzd-0rhzw75jgvxns5ppojandbaoxzq32of-cdbn8lc8qkkc9s-wotm4zucypfkazycbh0upvsnblq-y6oplmz-g5fjv-kyi7epcfmdlrj3elvuupajyv9tf5ris.png

Đây không phải là kiểu buzz cut cơ bản trước đây, phiên bản trendy của thời đại đã cập nhật thêm sự khác biệt. Tập trung tối ưu hóa các đường cắt fade và tỉa tóc tinh tế hòa hợp với từng khuôn mặt. Điểm mạnh của nó là ít tốn công sức chăm sóc và tạo kiểu, vẻ ngoài cá tính.

Kiểu tóc bồng bềnh

26a663d67e81b77e239328040a907661.jpg

Dành cho những chàng trai thích để tóc dài. Những lọn tóc xoăn tự nhiên, dài qua gáy luôn tạo cảm giác lãng tử, phóng khoáng, và mang đến cho bạn vẻ ngoài đầy chất nghệ. Để thoải mái và mát mẻ, gọn gàng hơn bạn chỉ cần buộc tóc lên xong.

Tóc rẽ ngôi giữa

6.png

Trở lại đúng chất thập niên 90, kiểu tóc này đặc trưng với phần tóc rẽ ngôi giữa và các lớp tóc buông xõa. Ngôi tóc là điểm nhấn chính, nhưng độ bồng bềnh nhẹ, rơi rớt tự nhiên của phần tóc hai bên mới là mấu chốt tạo sự ấn tượng và hoàn hảo.

Tóc mái rẽ ngôi lệch

06eccf1dbd4e3ea5ce3ce890254275f3.jpg

Đúng phong cách Leonardo DiCaprio trong Titanic, kiểu tóc retro này chính thức trở lại. Với phần tóc mái lệch mềm mại và kết cấu cong tự nhiên, kiểu tóc này mang hơi hướng hoài cổ, lãng mạn. Đặc biệt hơn nữa là nó hợp với các xu hướng thời trang hiện tại, từ phong cách vintage đến Boho, mang lại cho các chàng trai diện mạo trendy nhất.

Mai Lâm
#Xu hướng tóc nam thời thượng #Kiểu tóc layer fade #Tóc buzz cut hiện đại #Tóc dài và xoăn tự nhiên #Tóc rẽ ngôi giữa phong cách retro #Tóc mái lệch phong cách vintage

Xem thêm

Cùng chuyên mục