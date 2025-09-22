Bộ ảnh thời trang ngẫu hứng của Anh Tú Atus cùng thương hiệu trang sức xa xỉ

HHTO - Khoe bộ ảnh mới chụp cùng thương hiệu trang sức xa xỉ trên trang cá nhân, "anh trai" Anh Tú Atus nhận được nhiều lời khen vì sự ngẫu hứng tinh tế đáng yêu.

Thời gian qua, Anh Tú Atus là cái tên nhận được nhiều tình yêu thương của người hâm mộ khi tham gia Anh Trai “Say Hi”, Running Man Vietnam tới đây và nhiều dự án cá nhân khác. Không dừng lại ở hình ảnh người nghệ sĩ đa tài trên sân khấu hay màn ảnh rộng, Anh Tú Atus còn ghi điểm ở vẻ bề ngoài và khả năng lên đồ không kém fashionista.

Sau những ngày “chơi màu sắc” trên sân khấu concert Anh Trai “Say Hi”, Anh Tú Atus trở lại phiên bản lịch lãm hàng ngày. Ở bộ ảnh mới, nam nghệ sĩ diện mẫu suit xám phối sơ mi đen trung tính, mái tóc cũng để màu đen và vuốt đơn giản như phong cách trước nay của anh. Tuy nhiên cách kết hợp với những món phụ kiện nhỏ như vòng cổ, vòng tay, nhẫn lại giúp nâng tầm outfit. Khiến anh trở thành quý ông lịch lãm, đậm phong cách quiet luxury.

Được biết các item này đều đến từ Tiffany & Co. - một trong những thương hiệu trang sức kim cương nổi tiếng nhất thế giới. Thương hiệu đến từ nhà mốt Mỹ có Đại sứ thương hiệu toàn cầu là Rosé BLACKPINK, Hailey Bieber (bà xã Justin Bieber).

Trong những năm gần đây, Anh Tú Atus ngày càng chú ý đến những lần xuất hiện của mình. Anh cho biết việc mình mặc đẹp, xuất hiện chỉn chu chính là sự trân trọng của người nghệ sĩ dành cho khán giả. Đây cũng là lý do vì sao Anh Tú Atus luôn giữ được một hình ảnh đẹp nhưng vẫn rất gần gũi với người hâm mộ.

Không dừng lại ở việc mặc đẹp, Anh Tú Atus khẳng định vị thế của bản thân khi bước vào sân chơi đồ hiệu. Anh tinh tế khi diện những món đồ đắt đỏ nhưng không quá phô trương, cách phối khéo léo giúp nâng tầm hình ảnh.

Ngoài ra, Anh Tú Atus cũng có những dấu ấn thời trang nhất định ở sự kiện quốc tế. Nam diễn viên từng tham gia Milan Fashion Week 2023 theo lời mời của BOSS. Đến đầu 2024, Anh Tú Atus cùng Diệu Nhi là hai đại diện Việt Nam duy nhất tham dự sự kiện BOSS House tại Bali (Indonesia). Tháng 10/2024, anh đến Paris Fashion Week dự show Lacoste, được đích thân giám đốc sáng tạo của Lacoste Pelagia Kolotouros chào đón.