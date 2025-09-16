Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

“Ma nữ đẹp nhất Thái Lan” Mai Davika chủ động liên hệ NTK Lê Thanh Hòa vì bộ váy này

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Sự kiện FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 diễn ra tại Paragon Hall (Bangkok, Thái Lan) trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông khu vực với hàng loạt nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan. Nhân vật gây ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là nữ diễn viên Davikah Hoorne (Mai Davika), ngôi sao được mệnh danh “ma nữ đẹp nhất Thái Lan”, cô khoe nhan sắc và bộ trang phục lộng lẫy tựa nữ thần.

Bộ váy góp phần làm nên hào quang của Davikah trên thảm đỏ là một thiết kế đến từ Việt Nam của NTK Lê Thanh Hòa. Bộ trang phục nằm trong bộ sưu tập Golden Heritage ra mắt hồi tháng 4, được chế tác thủ công tỉ mỉ.

﻿mai-davika1.jpg
mai-davika.jpg

Thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật và văn hóa Champa, nổi bật với chi tiết đính kết tinh xảo, tạo nên hiệu ứng thị giác rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Bộ váy không chỉ tôn lên vẻ đẹp quyến rũ và sang trọng của Davikah, mà còn góp phần mang đến thông điệp về sự giao thoa văn hóa trong ngôn ngữ thời trang đương đại.

mai-davika4.jpg﻿
mai-davika5.jpg

Lê Thanh Hòa tiết lộ, Davikah chủ động nhắn tin và gọi điện trực tiếp để bày tỏ sự yêu thích với các thiết kế của anh đồng thời mong muốn diện chúng trong các sự kiện quan trọng. Nhà thiết kế nói mình bất ngờ và hạnh phúc trước đề nghị của nữ diễn viên. Từ lâu, anh ngưỡng mộ Davikah, không chỉ bởi tài năng diễn xuất mà còn bởi phong thái thời trang nổi bật. Cô là gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện quốc tế, luôn gây chú ý bởi vẻ đẹp rực rỡ cùng phong cách biến hóa đa dạng.

mai-davika6.jpg
mai-davika7.jpg

Việc sao nữ hàng đầu Thái Lan chủ động chọn thiết kế từ Việt Nam để xuất hiện tại sự kiện quan trọng là một minh chứng cho dấu ấn của thời trang Việt trên trường quốc tế.

mai-davika2.jpg
mai-davika3.jpg

Chiếc váy cũng cùng Davikah nhận giải ở hạng mục The Best Female of the Year. Đây là một trong những giải thưởng quan trọng nhất của đêm trao giải, ghi nhận dấu ấn của cô trong hoạt động nghệ thuật suốt thời gian qua.

229cf841ffb574eb2da4.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Mai Davika #Lê Thanh Hòa #thời trang Việt Nam #thảm đỏ #ma nữ đẹp nhất Thái Lan #sự kiện quốc tế #thời trang cao cấp

