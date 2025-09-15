Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Thảm đỏ Emmy 2025: Lisa BLACKPINK tỏa sáng với thiết kế lấy cảm hứng hoa sen

JEANIE - Ảnh: Getty Images
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sự xuất hiện của hai nữ nghệ sĩ đình đám là Lisa BLACKPINK và Selena Gomez chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ Lễ trao giải Emmy 2025. Lisa gây bất ngờ khi xuất hiện trong thiết kế mềm mại, bay bổng lấy cảm hứng từ hoa sen.

﻿lisa1.jpg
lisa3.jpg

Thiết kế màu hồng với những đường xếp nếp lượn sóng, mềm mại như được tạo bởi AI khiến cho Lisa BLACKPINK trở thành tâm điểm của thảm đỏ. Nữ idol trang điểm nhẹ nhàng, làm tóc xoăn nhẹ, xinh đẹp như một đoá hoa. Đây được cho là thiết kế được làm riêng cho Lisa, vì cô xuất hiện với tư cách là diễn viên của The White Lotus Resort.

﻿lisa.jpg
lisa4.jpg
lisa2.jpg﻿
lisa5.jpg

Chiếc váy tulle xẻ cao màu hồng của thương hiệu Lever Couture do nhà thiết kế người Ukraine Lessja Verlingieri sáng tạo, được ví với hình ảnh một bông sen đang nở rộ. Cô kết hợp trang phục với trang sức kim cương hồng Bulgari và hoàn thiện vẻ ngoài với giày cao gót Christian Louboutin.

selena3.jpg
selena2.jpg

Nữ diễn viên Selena Gomez sánh đôi cùng vị hôn phu Benny Blanco. Có thông tin cho biết cả 2 sẽ tổ chức hôn lễ vào khoảng cuối tháng 9.

selena.jpg
selena1.jpg

Selena xinh đẹp nổi bật trong thiết kế màu đỏ trơn, thần thái sang trọng thanh lịch. Chiếc váy của thương hiệu Louis Vuitton, có thiết kế với tà dài ấn tượng, mang đến vẻ đẹp lãng mạn và quyến rũ cho nữ nghệ sĩ. Selena hoàn thiện outfit với trang sức của Tiffany & Co..

scarlett-johansson.jpg

Scarlett Johansson khoe thân hình thon gọn, nhan sắc xinh đẹp trẻ trung ở tuổi 40.

michelle-williams.jpg

Minh tinh Michelle Williams dịu dàng trong thiết kế trắng bay bổng.

kristen-bell.jpg

Kristen Bell khoe thân hình săn chắc, làn da đẹp không tì vết trong thiết kế cắt xẻ táo bạo.

229cf841ffb574eb2da4.jpg
JEANIE - Ảnh: Getty Images
#Lisa BLACKPINK #Emmy 2025 #thiết kế hoa sen #Lever Couture #Bulgari #Christian Louboutin #thảm đỏ

Xem thêm

Cùng chuyên mục