Thảm đỏ Emmy 2025: Lisa BLACKPINK tỏa sáng với thiết kế lấy cảm hứng hoa sen

HHTO - Sự xuất hiện của hai nữ nghệ sĩ đình đám là Lisa BLACKPINK và Selena Gomez chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ Lễ trao giải Emmy 2025. Lisa gây bất ngờ khi xuất hiện trong thiết kế mềm mại, bay bổng lấy cảm hứng từ hoa sen.

Thiết kế màu hồng với những đường xếp nếp lượn sóng, mềm mại như được tạo bởi AI khiến cho Lisa BLACKPINK trở thành tâm điểm của thảm đỏ. Nữ idol trang điểm nhẹ nhàng, làm tóc xoăn nhẹ, xinh đẹp như một đoá hoa. Đây được cho là thiết kế được làm riêng cho Lisa, vì cô xuất hiện với tư cách là diễn viên của The White Lotus Resort.

Chiếc váy tulle xẻ cao màu hồng của thương hiệu Lever Couture do nhà thiết kế người Ukraine Lessja Verlingieri sáng tạo, được ví với hình ảnh một bông sen đang nở rộ. Cô kết hợp trang phục với trang sức kim cương hồng Bulgari và hoàn thiện vẻ ngoài với giày cao gót Christian Louboutin.

Nữ diễn viên Selena Gomez sánh đôi cùng vị hôn phu Benny Blanco. Có thông tin cho biết cả 2 sẽ tổ chức hôn lễ vào khoảng cuối tháng 9.

Selena xinh đẹp nổi bật trong thiết kế màu đỏ trơn, thần thái sang trọng thanh lịch. Chiếc váy của thương hiệu Louis Vuitton, có thiết kế với tà dài ấn tượng, mang đến vẻ đẹp lãng mạn và quyến rũ cho nữ nghệ sĩ. Selena hoàn thiện outfit với trang sức của Tiffany & Co..

Scarlett Johansson khoe thân hình thon gọn, nhan sắc xinh đẹp trẻ trung ở tuổi 40.

Minh tinh Michelle Williams dịu dàng trong thiết kế trắng bay bổng.

Kristen Bell khoe thân hình săn chắc, làn da đẹp không tì vết trong thiết kế cắt xẻ táo bạo.