Dàn Hoa hậu Việt Nam Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Thanh Thủy hội ngộ trong bộ ảnh đón Trung Thu

HHTO - Ba thế hệ Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Trần Tiểu Vy, Huỳnh Thị Thanh Thủy khoe nhan sắc xinh đẹp ấn tượng trong bộ ảnh đón Trung Thu.

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy và Hoa hậu Việt Nam 2014 - Miss Universe Vietnam 2024 Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng đọ sắc trong bộ ảnh áo dài cách điệu đón Tết Trung Thu.

Bộ ảnh giới thiệu BST Lụa Là Trà Hoa của NTK Linh San, khơi gợi sự viên mãn, tinh thần đoàn viên, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian của áo dài.

Các thiết kế áo dài được cách điệu với gam màu rực rỡ, các hoạ tiết thêu nổi bật, đầy nghệ thuật, mang đậm tinh thần couture. NTK Linh San sử dụng chất liệu lụa mềm mại, gấm quyền quý và tinh thần tao nhã trong văn hoá thưởng trà cho BST lần này.

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy diện thiết kế màu xanh coban đậm, gam màu khó mà không phải ai cũng có thể mặc đẹp. Nàng hậu khoe nhan sắc ngọt ngào, đặc biệt hợp với các thiết kế truyền thống.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy xinh đẹp không góc chết, gợi nhớ đến hình ảnh của người đẹp trong các bức tranh cổ trang.

Hoa hậu Việt Nam 2014 - Miss Universe Vietnam 2024 Nguyễn Cao Kỳ Duyên dịu dàng, mềm mại khác với hình ảnh cá tính mọi khi.

Show thời trang giới thiệu BST Lụa Là Trà Hoa của NTK Linh San sẽ được ra mắt cuối tháng này, đúng mùa Tết Trung Thu 2025.