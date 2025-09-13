Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn Hoa hậu Việt Nam Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Thanh Thủy hội ngộ trong bộ ảnh đón Trung Thu

JEANIE - Ảnh: FBNV

HHTO - Ba thế hệ Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Trần Tiểu Vy, Huỳnh Thị Thanh Thủy khoe nhan sắc xinh đẹp ấn tượng trong bộ ảnh đón Trung Thu.

ky-duyen-tieu-vy-thanh-thuy3.jpg
ky-duyen-tieu-vy-thanh-thuy2.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy và Hoa hậu Việt Nam 2014 - Miss Universe Vietnam 2024 Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng đọ sắc trong bộ ảnh áo dài cách điệu đón Tết Trung Thu.

﻿ky-duyen-tieu-vy-thanh-thuy.jpg
ky-duyen-tieu-vy-thanh-thuy1.jpg

Bộ ảnh giới thiệu BST Lụa Là Trà Hoa của NTK Linh San, khơi gợi sự viên mãn, tinh thần đoàn viên, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian của áo dài.

ky-duyen-thanh-thuy.jpg
ky-duyen-tthanh-thuy.jpg
﻿ky-duyen-tieu-vy1.jpg
thanh-thuy3.jpg

Các thiết kế áo dài được cách điệu với gam màu rực rỡ, các hoạ tiết thêu nổi bật, đầy nghệ thuật, mang đậm tinh thần couture. NTK Linh San sử dụng chất liệu lụa mềm mại, gấm quyền quý và tinh thần tao nhã trong văn hoá thưởng trà cho BST lần này.

﻿﻿thanh-thuy.jpg
﻿thanh-thuy1.jpg
thanh-thuy2.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy diện thiết kế màu xanh coban đậm, gam màu khó mà không phải ai cũng có thể mặc đẹp. Nàng hậu khoe nhan sắc ngọt ngào, đặc biệt hợp với các thiết kế truyền thống.

tieu-vy1.jpg﻿
tieu-vy2.jpg
tieu-vy.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy xinh đẹp không góc chết, gợi nhớ đến hình ảnh của người đẹp trong các bức tranh cổ trang.

ky-duyen2.jpg
ky-duyen1.jpg
ky-duyen.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2014 - Miss Universe Vietnam 2024 Nguyễn Cao Kỳ Duyên dịu dàng, mềm mại khác với hình ảnh cá tính mọi khi.

tieu-vy-thanh-thuy1.jpg
tieu-vy-thanh-thuy.jpg﻿
ky-duyen-tieu-vy.jpg

Show thời trang giới thiệu BST Lụa Là Trà Hoa của NTK Linh San sẽ được ra mắt cuối tháng này, đúng mùa Tết Trung Thu 2025.

229cf841ffb574eb2da4.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Việt Nam #Hoa hậu Kỳ Duyên #Hoa hậu Tiểu Vy #Hoa hậu Thanh Thủy #BST Lụa Là Trà Hoa #áo dài truyền thống #Trung Thu #Nguyễn Cao Kỳ Duyên #Trần Tiểu Vy #Huỳnh Thị Thanh Thủy

