Tập 6 Vietnam’s Next Top Model: 2 thí sinh bị loại, Nàng Mơ lần đầu giành chiến thắng

HHTO - Tập 6 Vietnam’s Next Top Model 2025 đưa khán giả đến tới với thử thách chụp hình dưới nước. Nàng Mơ đã xuất sắc giành chiến thắng, khẳng định phong độ vượt trội và chính thức trở thành thủ lĩnh mới của nhà chung. Trái ngược với màn tỏa sáng ấy, hai gương mặt sở hữu ngoại hình ấn tượng buộc phải dừng lại hành trình.

Vietnam’s Next Top Model 2025 đã đi qua 5 tập đầy thử thách, nếu nửa đầu là hành trình khám phá, thì nửa sau chính là chặng đua nước rút, đòi hỏi các thí sinh phải tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa để tiến gần ngôi vị Quán quân. Tập 6 mở ra thử thách chụp hình dưới nước với diện mạo hoàn toàn mới. Các thí sinh được yêu cầu hóa thân thành những vũ công ballet dưới làn nước sâu hơn 3 mét, kết hợp cùng đạo cụ vòng tròn để tạo nên khung hình thời trang đầy cảm xúc.

1-tra-my-fco.jpg

Nàng Mơ (Trà My) đã biến thử thách thành màn trình diễn riêng. Với lợi thế biết bơi từ nhỏ cùng nền tảng múa dẻo dai, cô dễ dàng làm chủ chuyển động trong làn nước, kết hợp hoàn hảo với vòng tròn để tạo nên những khung hình đầy sức hút. Giành vị trí số 1, Nàng Mơ (Trà My) chính thức trở thành thủ lĩnh mới của nhà chung.

2-mai-hoa.jpg

Thí sinh được gọi tên thứ 2 là Mai Hoa.

3-ai-bang.jpg

Ái Băng ở vị trí thứ 3.

4-mi-lan.jpg

Mi Lan ở vị trí thứ 4.

5-bao-ngoc.jpg

Vị trí thứ 5 gọi tên Bảo Ngọc.

6-my-ngan.jpg

Mỹ Ngân ở vị trí thứ 6.

7-giang-phung.jpg

Thứ 7 là Giang Phùng.

8-tuyet-mai.jpg

Tuyết Mai an toàn ở vị trí thứ 8.

thi-sinh-ra-ve-kim-thanh.jpg
thi-sinh-ra-ve-diep-luc.jpg

Tập 6 khép lại bằng giây phút chia ly đầy nước mắt. Ban Giám khảo công bố loại kép, buộc Kim Thanh (trái) và Diệp Lục (phải) dừng cuộc chơi. Kim Thanh chưa tận dụng được lợi thế vóc dáng, Diệp Lục dù sở hữu gương mặt ấn tượng vẫn chưa đủ bản lĩnh để chinh phục ống kính trong những thử thách khắc nghiệt.

