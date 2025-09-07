Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Phương Linh tung bộ ảnh mới, sẵn sàng chinh chiến ở Miss Cosmo 2025

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh vừa tung bộ ảnh hậu đăng quang. Bộ ảnh đánh dấu một khởi đầu mới, sẵn sàng cho hành trình đến với Miss Cosmo 2025.

Sau hơn hai tháng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2025, Hoa hậu Phương Linh đã khẳng định dấu ấn rõ nét. Với nguồn năng lượng tích cực và tư duy linh hoạt, cô ngày càng nhận được sự yêu mến từ công chúng.

phuong-linh9.jpg
phuong-linh7.jpg

Mới đây, Hoa hậu Phương Linh đã giới thiệu bộ ảnh mới như một lời tri ân gửi đến khán giả đã đồng hành và ủng hộ cô trong suốt thời gian qua, đồng thời sẵn sàng cho Miss Cosmo 2025. Bộ ảnh gồm ba phong cách khác nhau, mỗi phong cách khai thác một khía cạnh riêng trong hình ảnh của Phương Linh.

phuong-linh3.jpg
phuong-linh2.jpg
phuong-linh1.jpg
phuong-linh.jpg

Trong layout đầu tiên Phương Linh chọn chiếc đầm dạ hội ôm sát của NTK Thượng Gia Kỳ. Sự kết hợp sequin đen, trắng gợi liên tưởng đến họa tiết da báo, phần nào phản ánh cá tính độc lập, sắc sảo của cô.

phuong-linh4.jpg﻿
phuong-linh5.jpg

Sang layout thứ hai, Phương Linh thử sức với thiết kế thuộc bộ sưu tập N1 của NTK Tran D Tri. Chất liệu lông và ren được xử lý khéo léo, mang đến diện mạo quyến rũ.

phuong-linh6.jpg
phuong-linh8.jpg

layout cuối, Phương Linh trở lại với phong cách thanh lịch trong thiết kế lệch vai màu trắng đính ngọc trai từ NTK Thượng Gia Kỳ. Chiếc váy ôm dáng kết hợp cùng vương miện Tre’15 The Crown và mái tóc dài buông sóng, giản dị nhưng bản lĩnh.

Sau hơn hai tháng đăng quang Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2025, Phương Linh từng bước khẳng định hình ảnh một tân hoa hậu năng động.

1464-cover.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
