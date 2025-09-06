2 Ngày 1 Đêm chính thức trở lại: Chốt ngày lên sóng, ai cũng được làm center

HHTO - Chương trình thực tế "2 Ngày 1 Đêm mùa 4" chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên. Poster cùng concept “Hành Trình Kết Nối” đã lộ diện, mang theo thông điệp mới mẻ và năng lượng bùng nổ hứa hẹn cho hành trình sắp tới.

Trong poster chính thức, 6 thành viên xuất hiện trong sắc trắng đồng điệu, cùng vòng tay siết chặt, thể hiện sự gắn bó và tinh thần đồng đội. Trường Giang ở vị trí trung tâm như “người anh cả” gắn kết cả nhóm, Dương Lâm và Kiều Minh Tuấn giữ trọn sự lầy lội và hài hước đặc trưng, Ngô Kiến Huy và HIEUTHUHAI đại diện cho năng lượng trẻ trung, tươi mới. Còn Cris Phan linh hoạt và dí dỏm, luôn biết cách khuấy động bầu không khí.

Phía sau họ là khung cảnh trải dài từ đồi chè xanh mướt, cột cờ đầy kiêu hãnh, cho đến thành phố hiện đại nhộn nhịp, tất cả hòa quyện thành một bức tranh đa sắc - nơi thiên nhiên, văn hóa, và con người cùng gặp gỡ. Hình ảnh máy bay, đoàn tàu, và thành phố cao tầng cũng gợi mở cho những chuyến đi bất tận.

Tập mở màn 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 sẽ lên sóng vào ngày 21/9/2025.

Mỗi thành viên của 2 Ngày 1 Đêm cũng có cho mình một poster solo khá ấn tượng khi mỗi người đều được làm center một lần. Thay vì chỉ là hình ảnh cá nhân đứng đơn lẻ như thường thấy, mỗi tấm poster lần này lại là sự kết hợp giữa một cast được đặt ở vị trí center cùng với sự xuất hiện của 5 anh em còn lại nâng đỡ, hỗ trợ phía sau.

Với chủ đề Hành Trình Kết Nối, 2 Ngày 1 Đêm mùa mới sẽ dừng lại ở những điểm đến trên bản đồ, chạm đến trái tim của người xem. Từ núi cao hùng vĩ đến biển xanh bao la, từ nếp sống văn hóa miền xuôi đến tập tục miền ngược. Chương trình mong muốn xóa nhòa mọi khoảng cách vùng miền, để khán giả thêm yêu tinh thần “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”.

Ở mỗi chặng, dàn cast sẽ cùng nhau bước vào những trải nghiệm đậm chất bản địa: quây quần trong đám tiệc miền Tây dân dã, hòa mình trong lễ hội truyền thống rực rỡ, hay cất cao giọng ca bên người dân địa phương trong những đêm nhạc ngập tràn cảm xúc.

2 Ngày 1 Đêm mùa 4 không chỉ lan tỏa giá trị văn hóa, quảng bá cảnh quan và ẩm thực đặc trưng, mà còn mong muốn trở thành một thói quen dễ thương, một “món ăn tinh thần” của mọi gia đình. Đó có thể là niềm vui nho nhỏ để "mẹ bỉm" thêm yêu đời, động lực tích cực cho người thất tình, là tiếng cười rộn ràng quây quần bên mâm cơm gia đình, hay là phút giây ấm áp để ông bà cha mẹ thấy đời sống thêm trọn vẹn. Một chuyến đi, muôn vàn cảm xúc - nơi khán giả tìm thấy chính mình trong từng nụ cười, từng giọt mồ hôi, và cả những khoảnh khắc đầy tình cảm.