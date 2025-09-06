Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

2 Ngày 1 Đêm chính thức trở lại: Chốt ngày lên sóng, ai cũng được làm center

Như Lê

HHTO - Chương trình thực tế "2 Ngày 1 Đêm mùa 4" chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên. Poster cùng concept “Hành Trình Kết Nối” đã lộ diện, mang theo thông điệp mới mẻ và năng lượng bùng nổ hứa hẹn cho hành trình sắp tới.

Trong poster chính thức, 6 thành viên xuất hiện trong sắc trắng đồng điệu, cùng vòng tay siết chặt, thể hiện sự gắn bó và tinh thần đồng đội. Trường Giang ở vị trí trung tâm như “người anh cả” gắn kết cả nhóm, Dương Lâm và Kiều Minh Tuấn giữ trọn sự lầy lội và hài hước đặc trưng, Ngô Kiến Huy HIEUTHUHAI đại diện cho năng lượng trẻ trung, tươi mới. Còn Cris Phan linh hoạt và dí dỏm, luôn biết cách khuấy động bầu không khí.

Phía sau họ là khung cảnh trải dài từ đồi chè xanh mướt, cột cờ đầy kiêu hãnh, cho đến thành phố hiện đại nhộn nhịp, tất cả hòa quyện thành một bức tranh đa sắc - nơi thiên nhiên, văn hóa, và con người cùng gặp gỡ. Hình ảnh máy bay, đoàn tàu, và thành phố cao tầng cũng gợi mở cho những chuyến đi bất tận.

poster-solo-truong-giang.png
Tập mở màn 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 sẽ lên sóng vào ngày 21/9/2025.
poster-solo-ngo-kien-huy.png

Mỗi thành viên của 2 Ngày 1 Đêm cũng có cho mình một poster solo khá ấn tượng khi mỗi người đều được làm center một lần. Thay vì chỉ là hình ảnh cá nhân đứng đơn lẻ như thường thấy, mỗi tấm poster lần này lại là sự kết hợp giữa một cast được đặt ở vị trí center cùng với sự xuất hiện của 5 anh em còn lại nâng đỡ, hỗ trợ phía sau.

Với chủ đề Hành Trình Kết Nối, 2 Ngày 1 Đêm mùa mới sẽ dừng lại ở những điểm đến trên bản đồ, chạm đến trái tim của người xem. Từ núi cao hùng vĩ đến biển xanh bao la, từ nếp sống văn hóa miền xuôi đến tập tục miền ngược. Chương trình mong muốn xóa nhòa mọi khoảng cách vùng miền, để khán giả thêm yêu tinh thần “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”.

poster-solo-kieu-minh-tuan.png
poster-solo-hieuthuhai.png

Ở mỗi chặng, dàn cast sẽ cùng nhau bước vào những trải nghiệm đậm chất bản địa: quây quần trong đám tiệc miền Tây dân dã, hòa mình trong lễ hội truyền thống rực rỡ, hay cất cao giọng ca bên người dân địa phương trong những đêm nhạc ngập tràn cảm xúc.

2 Ngày 1 Đêm mùa 4 không chỉ lan tỏa giá trị văn hóa, quảng bá cảnh quan và ẩm thực đặc trưng, mà còn mong muốn trở thành một thói quen dễ thương, một “món ăn tinh thần” của mọi gia đình. Đó có thể là niềm vui nho nhỏ để "mẹ bỉm" thêm yêu đời, động lực tích cực cho người thất tình, là tiếng cười rộn ràng quây quần bên mâm cơm gia đình, hay là phút giây ấm áp để ông bà cha mẹ thấy đời sống thêm trọn vẹn. Một chuyến đi, muôn vàn cảm xúc - nơi khán giả tìm thấy chính mình trong từng nụ cười, từng giọt mồ hôi, và cả những khoảnh khắc đầy tình cảm.

poster-solo-duong-lam.png
poster-solo-cris-phan.png
600994e9-5235-4e04-a6ca-bcbddf4bcc9b.jpg
Như Lê
#2 Ngày 1 Đêm #mùa 4 #chương trình thực tế #hành trình kết nối #du lịch văn hóa #giải trí

Xem thêm

Cùng chuyên mục