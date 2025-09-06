Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

"Út Tú" Đình Khang khiến dàn cast "Mưa Đỏ" dè chừng khi mở kênh truyền thông

Như Quỳnh - Ảnh, clip: FB, TikTok NV

HHTO - Diễn viên Đình Khang (út Tú - phim Mưa Đỏ) khiến khán giả thích thú khi liên tục tung những "tiểu phẩm" hài hước, "dìm sắc" của Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn.

Sau thành công của phim điện ảnh Mưa Đỏ, dàn diễn viên "chiến sĩ" góp mặt như Phương Nam, Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Đình Khang,... hay cả những bậc "phụ huynh" Thân Thúy Hà, Đinh Thị Thúy Hà hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, mang đến "ê hề tiểu phẩm".

cover-87.jpg
Dàn diễn viên chăm chỉ tương tác với nhau trên mạng xã hội.﻿

Trên trang cá nhân, Nguyễn Đình Khang - cậu em út Tú trong phim - nhận về nhiều lượt tương tác khi "xả suộc" nhiều đoạn clip "tiểu phẩm" cùng anh em tiểu đội 1 phim Mưa Đỏ. Nam diễn viên còn đặt tên một kênh truyền thông riêng mang tên "TúChim Media", làm nơi lưu giữ ảnh dìm từ hậu trường chiến đấu đến lúc gặp nhau ở các sự kiện.

Là một trong những "nạn nhân" đầu tiên, Trần Gia Huy (thủ vai Tấn) bị Đình Khang "khui" bộ ảnh có biểu cảm nhõng nhẽo dễ thương. "Thật ra người nhỏ tuổi nhất là em Huy Tít Trần Gia Huy nhưng mà vì mặt em trẻ quá nên mọi người thử thách em vào vai lớn tuổi hơn Tú. Hôm nay Tú nhớ Tấn quá nên cập nhật tư liệu tiếp theo" - Đình Khang giới thiệu "chiến sĩ Tấn".

cover-2025-09-05t111453736.jpg

Trong khi đó, Steven Nguyễn (vai Quang) và Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường) chiếm sóng nhiều nhất. Út Tú hóm hỉnh chia sẻ lại màn đấu tay đôi giữa Quang và Cường - nhưng với những biểu cảm đầy đau khổ.

cover-2025-09-05t112051598.jpg
Steven Nguyễn bị đàn em trêu mọi lúc mọi nơi.
Quá khứ của Steven Nguyễn bị Đình Khang "đào" lại.
Đình Khang "phá hit" Còn Gì Đẹp Hơn khiến tác giả Nguyễn Hùng (vai Hải) bất lực.
"Đu trend" cùng Lê Hạ Anh﻿ (vai O Hồng), út Tú tỏ thái độ "đánh giá vô cùng": "Ai bắt chị ấy về giùm tui đi". Khán giả thích thú khi cuối cùng cũng có người "cấm chat" được Đình Khang.
Anh Tạ (diễn viên Phương Nam) than trời khi út Tú sang phòng nói chuyện thâu đêm không cho ai ngủ nhưng bị đàn em tìm đến tận nơi để "hai mặt một lời".
Đình Khang nhờ diễn viên Hoàng Long (vai Sen) hướng dẫn hú tiếng sói - một phân cảnh do Sen thể hiện - và nhận cái kết bất ngờ.

Bên cạnh những lúc chủ động trêu ghẹo tiểu đội, Đình Khang cũng hé lộ sự thật đằng sau vừa đáng thương vừa hài hước. Anh kể, trên mạng bạn thấy tui dìm anh em nhưng đâu biết tôi cật lực đấm bóp cho các anh, bị anh em sai vặt. Đình Khang còn một lần nói hết, tung bằng chứng bị Đỗ Nhật HoàngSteven Nguyễn "ăn hiếp", phá giấc mơ đẹp trong lúc anh đang ngủ.

cover-2025-09-05t112806564.jpg
Đình Khang bỗng hóa "em út khổ nhất thế giới".
Út Tú chia sẻ những gì đã trải qua khi đi cùng Cường và Quang.

Trong phim Mưa Đỏ, Tú khiến khán giả nhớ mãi với hình ảnh một cậu học sinh hồn nhiên, trong sáng nhưng dũng cảm, yêu nước - dùng máu để viết thư xin lên đường nhập ngũ bởi lúc đó chưa đủ tuổi. Trở về với đời thường, Đình Khang gây chú ý khi trở thành một "mầm non giải trí", hài hước, lầy lội, hoạt ngôn bên cạnh mọi người.

Với lối diễn xuất tự nhiên, nhiều khán giả kỳ vọng Đình Khang sẽ là gương mặt trẻ triển vọng của điện ảnh Việt, mong chờ anh chàng thử sức ở những vai diễn mới.

1464.jpg
Như Quỳnh - Ảnh, clip: FB, TikTok NV
#Đình Khang #Mưa Đỏ #Phương Nam #Đỗ Nhật Hoàng #Steven Nguyễn #Lê Hạ Anh #Hoàng Long

