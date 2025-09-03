Đình Khang - cậu em út dễ thương và để lại nhiều day dứt nhất phim "Mưa Đỏ"

HHTO - Các thành viên của tiểu đội 1 trong phim Mưa Đỏ ai cũng có những nét riêng để khán giả thương và quý. Nhưng chắc hẳn ai cũng dành nhiều tình cảm cho Tú, cậu em út chưa hết cấp Ba đã xung phong ra chiến trường.

Trong cuộc chiến khốc liệt 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị mùa Hè năm 1972, đã có hàng nghìn sinh viên gác bút nghiên lên đường nhập ngũ. Xem phim Mưa Đỏ, khán giả thấy tiểu đội 1 có sinh viên nhạc viện, sinh viên mỹ thuật, và cả cậu em út Tú chưa học hết cấp Ba nhưng vẫn quyết tâm viết thư tình nguyện ra chiến trường bảo vệ đất nước.

Tú với gương mặt thơ trẻ, đôi mắt trong veo, thân hình bé nhỏ nhưng lòng dũng cảm lại có thừa. Đối đầu với mưa bom bão đạn, Tú lúc nào cũng mang theo bên mình chú chim nhỏ như khát vọng hòa bình mà cậu đang sẵn sàng dùng cả tính mạng để gìn giữ. Vì Tú đáng yêu như vậy, nên sự ra đi của nhân vật này cũng để lại rất nhiều day dứt.

Trước khi được chọn đóng vai Tú, Đình Khang đã từng có những vai nhỏ xíu ở Đèn Âm Hồn, Tết Ở Làng Địa Ngục rồi đóng nhiều MV. Vì năm nay đã 25 tuổi, lớn hơn Tú khá nhiều nên Đình Khang từng lo lắng, sợ bản thân không diễn ra vẻ hồn nhiên, ngây thơ của Tú nơi chiến trường khốc liệt. Nhưng hóa ra Đình Khang đã làm rất tốt, chỉ cần nhìn vào ánh mắt trong veo của Tú là mọi người chỉ muốn nhân vật này được bình yên đến cuối cuộc chiến.

Khi đi casting phim Mưa Đỏ, Đình Khang đã thử nhập vai chính Cường, diễn thử phân cảnh Cường mang kỷ vật của đồng đội về. Đình Khang đã chọn cách diễn bật khóc vì thương tiếc những người đã nằm xuống, cho dù nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền muốn các chiến sĩ luôn mạnh mẽ kiên cường, không yếu đuối.

Và chẳng ngờ sau đó, đạo diễn Thái Huyền giao cho Đình Khang làm em út Tú, chàng trai sống tình cảm, hết lòng với mọi người. Đình Khang tin rằng diễn viên và vai diễn cần có duyên với nhau, và sau khi hoàn thành Mưa Đỏ thì anh tin rằng mình là lựa chọn phù hợp nhất cho vai Tú.