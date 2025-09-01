Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đỗ Nhật Hoàng - chàng sinh viên Nhạc viện được khán giả yêu thích trong “Mưa Đỏ”

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Chiến sĩ nào trong phim Mưa Đỏ cũng được khán giả yêu thích vì đã đẹp trai còn dũng cảm dễ thương, nhưng gây ấn tượng nhất chắc chắn là vai Cường của Đỗ Nhật Hoàng.

nhat-hoang-10.jpg

Trong Mưa Đỏ, Cường là chàng sinh viên Nhạc viện đẹp trai, tài giỏi, có mẹ là cán bộ ngoại giao, chưa kể đang có học bổng đi Nga nhưng anh vẫn sẵn sàng gác bút nghiên lên đường cứu nước. Cường sẵn sàng lao vào chiến trường Quảng Trị đang lúc khốc liệt nhất, quyết tâm xả thân bảo vệ quê hương.

nhat-hoang-14.jpg
nhat-hoang-15.jpg
nhat-hoang-17.jpg
nhat-hoang-18.jpg

Xem phim, khán giả nào cũng yêu mến Cường với gương mặt đẹp trai, ánh mắt ấm áp mà cũng đầy cương nghị. Từ đó mà mọi người quan tâm nhiều hơn đến Đỗ Nhật Hoàng, một cái tên chưa phải ngôi sao showbiz nhưng cũng không hề xa lạ.

nhat-hoang-24.jpg

Đỗ Nhật Hoàng bắt đầu được chú ý từ khi xuất hiện trong tập đầu tiên của show hẹn hò Người Ấy Là Ai mùa thứ 4. Ngay từ khi bước ra sân khấu, diện mạo đẹp trai ngời ngời của Nhật Hoàng đã khiến nữ chính liêu xiêu và sau đó trao hoa cho chàng vũ công của vũ đoàn Bước Nhảy. Nhưng chẳng ngờ Nhật Hoàng lại thú nhận mình là người song tính và khi ấy cũng đang có bạn gái.

nhat-hoang-3.jpg
nhat-hoang-6.jpg

Năm ngoái, Đỗ Nhật Hoàng bắt đầu lấn sân diễn xuất với vai chính phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Anh đóng vai Phúc, một chàng trai sôi nổi, vui tính, hết mình vì bạn bè và mắc kẹt trong tam giác tình yêu khi một bên là cô bạn thanh mai trúc mã, một bên là cậu bạn thân thiết nhất.

nhat-hoang-25.jpg
nhat-hoang-26.jpg

Cùng thời điểm này, chuyện tình cảm của Nhật Hoàng và Yên Đan cũng được nhiều người chú ý, bởi Yên Đan lại có phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Dù Nhật Hoàng từng tiết lộ mình là người song tính thì Yên Đan vẫn rất hạnh phúc bên bạn trai.

nhat-hoang-2.jpg

Yên Đan luôn khen bạn trai là người ấm áp, chân thành, luôn che chở động viên cô. Những khi cô mệt mỏi, Đỗ Nhật Hoàng luôn ở bên chăm sóc. Anh cũng đồng hành góp ý cho Yên Đan khi cô chập chững đóng phim. Cũng nhờ đều làm diễn viên nên cả hai có thể dễ dàng chia sẻ, thấu hiểu những băn khoăn về nghề nghiệp.

nhat-hoang-23.jpg

Còn Nhật Hoàng cũng rất vui vẻ khi có thời gian bị gọi là “bạn trai Yên Đan” chứ không phải diễn viên Nhật Hoàng. Đến khi cả hai người ngày càng nổi tiếng, mối tình lãng mạn giữa Yên Đan - Nhật Hoàng càng được netizen ủng hộ. Nhưng chẳng ngờ đến tháng 2 năm nay, hai người đã thông báo chia tay, khiến khán giả tiếc nuối cho “chúng ta của bây giờ có tất cả, nhưng lại chẳng có nhau”.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Đỗ Nhật Hoàng #Mưa Đỏ #diễn viên phim Mưa Đỏ #Nhật Hoàng Yên Đan

