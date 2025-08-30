"Làm Giàu Với Ma 2" doanh thu không khả quan, do lựa chọn sai thời điểm ra mắt?

HHTO - Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn từng được dự đoán sẽ gây sốt khi ra rạp, nhưng chẳng ngờ lại nhận về doanh thu đáng buồn khi ra mắt cùng thời điểm với Mưa Đỏ.

Những ngày này, rạp phim trên khắp cả nước lúc nào cũng đông nghẹt khán giả và đa phần đi xem Mưa Đỏ. Ở nhiều cụm rạp, số suất chiếu của Mưa Đỏ áp đảo hẳn các phim đối thủ, cứ cách 30 phút lại có một suất chiếu mà vẫn đông kín rạp, nhiều người mua vé muộn buộc phải ngồi ở những hàng ghế sát màn hình.

Mưa Đỏ đang giữ được sức hút mạnh mẽ ngoài rạp.

Tính đến chiều 29/8, doanh thu Mưa Đỏ đã vượt mốc 235 tỷ đồng, trở thành phim lấy đề tài chiến tranh Việt Nam ăn khách nhất ngoài rạp từ trước tới giờ. Với kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài bốn ngày sắp tới, nhiều người dự đoán Mưa Đỏ có thể chạm mốc 400 tỷ đồng và sẽ trở thành phim ăn khách nhất phòng vé Việt trong năm 2025.

Phim được kỳ vọng sẽ chạm mốc 400 tỷ đồng doanh thu.

Mưa Đỏ càng gây sốt thì những phim đối thủ lại càng rơi vào tình cảnh ế ấm. Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn đang nhận về doanh thu không khả quan khi số suất chiếu chưa bằng một nửa Mưa Đỏ và hiện nay mới chạm mốc 11 tỷ đồng. Quan trọng hơn, trong khi mạng xã hội tràn ngập các bài viết về Mưa Đỏ, thậm chí trên mạng còn xuất hiện FC của các người lính trong phim thì rất ít người nhắc tới Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn, càng khiến phim khó thu hút khán giả.

Làm Giàu Với Ma 2 ở vào tình cảnh ngược lại.

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm ngoái, Làm Giàu Với Ma đã trở thành hiện tượng với doanh thu 128 tỷ đồng nên ê-kíp đã tự tin làm tiếp phần 2. Tuy nội dung Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn không liên quan gì đến phần đầu nhưng dàn diễn viên vẫn giữ nguyên, lịch chiếu vẫn là kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 nhưng chẳng ngờ kết quả lại đảo chiều.