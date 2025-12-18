Sau "Mưa Đỏ" đầy khốc liệt, Nguyễn Hùng chuyển sang làm chàng trai mộng mơ

HHTO - Nếu như Nguyễn Hùng trong Mưa Đỏ khiến người xem thắt lòng xót xa vì cuộc chiến khốc liệt thì vai diễn của anh trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi lại đầy bay bổng ngay từ tạo hình.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi là dự án được đạo diễn Chung Chí Công ấp ủ trong suốt 6 năm, như một món quà dành tặng cho những ai từng có ước mơ, đang trên hành trình theo đuổi ước mơ và vẫn còn giữ trọn niềm tin vào ước mơ của mình.

Teaser poster của Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi gây ấn tượng với màu sắc tươi sáng, khi ba diễn viên Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng và Nguyễn Hùng xuất hiện với những tạo hình độc đáo. Nếu Võ Phan Kim Khánh làm hoa mẫu đơn đầy nữ tính, Trần Doãn Hoàng hóa thân thành phi hành gia bay vào vũ trụ thì Nguyễn Hùng lại khơi gợi sự tò mò với hình ảnh chàng cáo cầm cây đàn và cô đơn ở một hành tinh xa lạ.

Trong teaser trailer, đạo diễn Chung Chí Công hé lộ ca khúc đầu tiên của bộ phim mang tên Mộng Mơ Là Chuyện Trẻ Con do nữ chính Võ Phan Kim Khánh thể hiện. Ca từ của bài hát gợi nhắc về những ước mơ thuở nhỏ, khát khao vươn ra thế giới rộng lớn, nhưng dần bị những áp lực, va vấp của tuổi trưởng thành biến ước mơ trở thành “chuyện trẻ con”. Thông qua đó, teaser trailer khẽ đặt ra một nỗi niềm chung: “Đâu phải cái gì hồi nhỏ thích, thì lớn lên cũng làm được đâu?”.

Nam nữ chính của phim đều là gương mặt không xa lạ với khán giả.

Nữ chính Võ Phan Kim Khánh từng được biết đến với vai trò trưởng nhóm của SGO48 - nhóm nhạc nữ đông thành viên nhất Việt Nam. Với thế mạnh nhảy múa, giọng hát truyền cảm và kinh nghiệm diễn xuất, cô được chọn để đảm nhận vai nữ chính ngay từ lần đầu chạm ngõ điện ảnh trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.

Nguyễn Hùng sẽ tiếp tục mang đến những giai điệu mộc mạc?

Riêng nam chính Trần Doãn Hoàng từng được khán giả biết đến qua vai diễn thằng Bờm đểu cáng, bụi bặm trong phim điện ảnh Cám (2024) và nay đã có được vai chính đầu tay ở Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi. Còn Nguyễn Hùng, chủ nhân của nhiều “hit quốc dân” như Phép Màu, Còn Gì Đẹp Hơn, Kiếm Đâu Bây Giờ hứa hẹn sẽ tạo được nhiều dấu ấn sâu sắc nhờ khả năng kể chuyện mộc mạc bằng ca từ, giai điệu và giọng hát.