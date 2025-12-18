Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Sau "Mưa Đỏ" đầy khốc liệt, Nguyễn Hùng chuyển sang làm chàng trai mộng mơ

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nếu như Nguyễn Hùng trong Mưa Đỏ khiến người xem thắt lòng xót xa vì cuộc chiến khốc liệt thì vai diễn của anh trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi lại đầy bay bổng ngay từ tạo hình.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi là dự án được đạo diễn Chung Chí Công ấp ủ trong suốt 6 năm, như một món quà dành tặng cho những ai từng có ước mơ, đang trên hành trình theo đuổi ước mơ và vẫn còn giữ trọn niềm tin vào ước mơ của mình.

teaser-poster.jpg

Teaser poster của Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi gây ấn tượng với màu sắc tươi sáng, khi ba diễn viên Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng và Nguyễn Hùng xuất hiện với những tạo hình độc đáo. Nếu Võ Phan Kim Khánh làm hoa mẫu đơn đầy nữ tính, Trần Doãn Hoàng hóa thân thành phi hành gia bay vào vũ trụ thì Nguyễn Hùng lại khơi gợi sự tò mò với hình ảnh chàng cáo cầm cây đàn và cô đơn ở một hành tinh xa lạ.

Trong teaser trailer, đạo diễn Chung Chí Công hé lộ ca khúc đầu tiên của bộ phim mang tên Mộng Mơ Là Chuyện Trẻ Con do nữ chính Võ Phan Kim Khánh thể hiện. Ca từ của bài hát gợi nhắc về những ước mơ thuở nhỏ, khát khao vươn ra thế giới rộng lớn, nhưng dần bị những áp lực, va vấp của tuổi trưởng thành biến ước mơ trở thành “chuyện trẻ con”. Thông qua đó, teaser trailer khẽ đặt ra một nỗi niềm chung: “Đâu phải cái gì hồi nhỏ thích, thì lớn lên cũng làm được đâu?”.

cam-on-2.jpg
cam-on-3.jpg
Nam nữ chính của phim đều là gương mặt không xa lạ với khán giả.

Nữ chính Võ Phan Kim Khánh từng được biết đến với vai trò trưởng nhóm của SGO48 - nhóm nhạc nữ đông thành viên nhất Việt Nam. Với thế mạnh nhảy múa, giọng hát truyền cảm và kinh nghiệm diễn xuất, cô được chọn để đảm nhận vai nữ chính ngay từ lần đầu chạm ngõ điện ảnh trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.

cam-on-4.jpg
Nguyễn Hùng sẽ tiếp tục mang đến những giai điệu mộc mạc?

Riêng nam chính Trần Doãn Hoàng từng được khán giả biết đến qua vai diễn thằng Bờm đểu cáng, bụi bặm trong phim điện ảnh Cám (2024) và nay đã có được vai chính đầu tay ở Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi. Còn Nguyễn Hùng, chủ nhân của nhiều “hit quốc dân” như Phép Màu, Còn Gì Đẹp Hơn, Kiếm Đâu Bây Giờ hứa hẹn sẽ tạo được nhiều dấu ấn sâu sắc nhờ khả năng kể chuyện mộc mạc bằng ca từ, giai điệu và giọng hát.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Nguyễn Hùng #Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi #phim âm nhạc #Nguyễn Hùng Mưa đỏ #Võ Phan Kim Khánh

Xem thêm

Cùng chuyên mục