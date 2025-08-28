Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Mưa Đỏ: Còn gì đẹp hơn tiếng cười của người lính giữa chiến trường gian khổ?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Giữa hàng loạt phân cảnh khốc liệt trong Mưa Đỏ, phim vẫn có những phút giây hoài niệm da diết để khán giả hiểu được một phần cuộc sống thường ngày đầy gian khổ của người lính giữa chiến trường.

Khi phim Mưa Đỏ đang “công phá” bảng xếp hạng doanh thu phòng chiếu Việt và tạo nên cơn sốt mạnh mẽ, nhà sản xuất đã tung ra đoạn trích hồi tưởng của nhân vật Cường (Đỗ Nhật Hoàng thủ vai) về các anh em Tiểu đội 1, khi Cường chuẩn bị rời khỏi Thành cổ để sang bên kia sông theo lệnh rút quân.

Một buổi chiều nắng ráo trước khi vào mùa mưa dai dẳng, các anh em ngồi quây quần với nhau sau một trận đánh, trong tiếng kêu “hòa bình, hòa bình” của chú chim nhỏ do Tú (Đình Khang thủ vai) nuôi. Người viết nhạc, người vẽ tranh, người tranh thủ viết thư về cho gia đình. Sự thả lỏng hiếm hoi giữa chiến trường hầu như không lúc nào ngơi tiếng súng khiến niềm vui nhỏ cũng nở căng, vỡ ra thành những tiếng cười giòn giã.

mua-do-3.jpg
Những người lính tranh thủ tận hưởng những phút giây yên bình hiếm hoi.

Chẳng còn vẻ cứng nhắc như những ngày đầu mới gặp, hai con người tưởng chừng khó gần nhất Tiểu đội 1 là anh Tạ và Sen, ngồi cùng nhau ở một góc mà tâm sự, trêu chọc nhau. Sen là người phát hiện ra “binh đoàn chấy” trên đầu anh Tạ, kéo cả bọn vào cùng xem và trêu. Bị chấy hành ngứa ngáy, anh Tạ hỏi Bình cây kéo để đâu.

Bình hồn nhiên đáp “ban nãy lo đánh nhau, em không nhớ để ở đâu nữa.” Cảnh tượng này, câu nói nhẹ nhàng này, mô tả chân thực cuộc sống hằng ngày đầy khó khăn, thiếu thốn của các chiến sỹ.

mua-do-8.jpg
Ai cũng biết rằng những khoảnh khắc bình yên này quý giá vô cùng.

Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm ấy, hứng chịu 328.000 tấn bom đạn, trung bình mỗi chiến sĩ phải hứng lấy 100 quả bom, 200 quả đạn pháo. Nhưng đâu chỉ có vậy? Họ còn đối mặt với cảnh thiếu thốn lương thực, nước sạch, thuốc men y tế, và không bao giờ có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Vậy nên, những giờ phút được cùng nhau cười đùa này, lại càng đáng quý hơn biết bao.

mua-do-2.jpg
Nụ cười giúp người lính tạm quên đi sự khốc liệt của chiến tranh.

Tiếng cười xua tan đi mệt nhọc, xua đi nỗi sợ đạn bom, lại khiến niềm hy vọng về ngày trở về lấp lánh hơn trong mắt người lính. Tiếng cười lại một lần nữa kéo họ lại gần nhau hơn, thân thiết như anh em ruột thịt, chia sẻ với nhau mọi thứ - từ nỗi nhớ nhà đến niềm hy vọng vào ngày toàn thắng, thắp sáng từng trái tim nhiệt thành tuổi trẻ.

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Mưa Đỏ #phim Mưa Đỏ #Mưa Đỏ xúc động #phim chiến tranh

Xem thêm

Cùng chuyên mục