Chuyện giờ mới kể về hành trình thực hiện bộ phim đang đứng đầu bảng xếp hạng

HHTO - Đến khi Mưa Đỏ khởi chiếu, ê-kíp làm phim mới có dịp chia sẻ những bí mật đầy xúc động về bộ phim ý nghĩa này.

Mưa Đỏ được lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. 81 ngày đêm ấy đã trở thành huyền thoại, góp phần vào thắng lợi trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những chàng trai tuổi đôi mươi sẵn sàng lên đường cứu nước.

Chia sẻ về hành trình thực hiện bộ phim với quy mô thực hiện, vũ khí, khí tài và nội dung đặc biệt như Mưa Đỏ, đạo diễn Đặng Thái Huyền kể rằng để bảo đảm an toàn cho các diễn viên, tất cả phà công binh đã phải vây chặn một khúc sông Thạch Hãn, đồng thời rà soát bom mìn trên diện tích hàng chục héc-ta từ một năm trước khi quay hình.

Phim được quay tại Quảng Trị.

Nữ đạo diễn được tiếp cận với kịch bản của nhà văn Chu Lai vào khoảng thời gian 2012 - 2013, cô đã đọc một mạch không dừng lại và nước mắt không thể ngừng rơi. Một chi tiết mà đạo diễn Thái Huyền luôn thấy xúc động kể cả khi phim đang trong quá trình ghi hình là cảnh các chàng trai trẻ vượt sông dưới làn pháo kích của địch, khi chới với giữa dòng, những người chiến sĩ chỉ có thể gọi “Mẹ ơi”.

Thời tiết khắc nghiệt khiến việc dựng phim trường gặp nhiều khó khăn.

Khi thực hiện quay phim ở Quảng Trị, thời tiết khắc nghiệt và mưa triền miên nhưng toàn bộ ê-kíp và các cơ quan binh chủng phối hợp không hề nản chí, tất cả đều quyết tâm thực hiện bộ phim dù khó khăn gian khổ tới mấy. Việc xây dựng bối cảnh Thành cổ - bối cảnh lớn nhất của phim Việt Nam đến hiện tại phải được thực hiện gấp rút trong 10 tuần. Vì thế, mọi người phải sắp xếp vừa quay phim vừa dựng bối cảnh.

Cho đến bây giờ, ê-kíp làm phim tin rằng để bộ phim hoàn thành đúng tiến độ một cách thần kỳ như vậy, có lẽ các liệt sĩ Thành cổ cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho cả đoàn.

Phía sau những trận chiến khốc liệt, vẫn có những giây phút bình yên hiếm hoi như thế này.

Mưa Đỏ không chỉ tái hiện những trang sử bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị, mà còn khắc họa tinh thần kiên cường, ý chí sẵn sàng hy sinh của thế hệ cha anh trong cuộc chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Bộ phim chính là lời tri ân đầy xúc động, thắp lên trong thế hệ hôm nay niềm tự hào, sự trân trọng và ý thức giữ gìn giá trị của hòa bình, độc lập và tự do - những điều đã được thế hệ đi trước đánh đổi bằng máu xương để có được.