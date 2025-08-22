Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Chuyện giờ mới kể về hành trình thực hiện bộ phim đang đứng đầu bảng xếp hạng

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Đến khi Mưa Đỏ khởi chiếu, ê-kíp làm phim mới có dịp chia sẻ những bí mật đầy xúc động về bộ phim ý nghĩa này.

Mưa Đỏ được lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. 81 ngày đêm ấy đã trở thành huyền thoại, góp phần vào thắng lợi trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

md-tsrtrl-still004-1752742421480.jpg
Những chàng trai tuổi đôi mươi sẵn sàng lên đường cứu nước.

Chia sẻ về hành trình thực hiện bộ phim với quy mô thực hiện, vũ khí, khí tài và nội dung đặc biệt như Mưa Đỏ, đạo diễn Đặng Thái Huyền kể rằng để bảo đảm an toàn cho các diễn viên, tất cả phà công binh đã phải vây chặn một khúc sông Thạch Hãn, đồng thời rà soát bom mìn trên diện tích hàng chục héc-ta từ một năm trước khi quay hình.

mua-do-1.jpg
Phim được quay tại Quảng Trị.

Nữ đạo diễn được tiếp cận với kịch bản của nhà văn Chu Lai vào khoảng thời gian 2012 - 2013, cô đã đọc một mạch không dừng lại và nước mắt không thể ngừng rơi. Một chi tiết mà đạo diễn Thái Huyền luôn thấy xúc động kể cả khi phim đang trong quá trình ghi hình là cảnh các chàng trai trẻ vượt sông dưới làn pháo kích của địch, khi chới với giữa dòng, những người chiến sĩ chỉ có thể gọi “Mẹ ơi”.

mua-do-7.jpg
Thời tiết khắc nghiệt khiến việc dựng phim trường gặp nhiều khó khăn.

Khi thực hiện quay phim ở Quảng Trị, thời tiết khắc nghiệt và mưa triền miên nhưng toàn bộ ê-kíp và các cơ quan binh chủng phối hợp không hề nản chí, tất cả đều quyết tâm thực hiện bộ phim dù khó khăn gian khổ tới mấy. Việc xây dựng bối cảnh Thành cổ - bối cảnh lớn nhất của phim Việt Nam đến hiện tại phải được thực hiện gấp rút trong 10 tuần. Vì thế, mọi người phải sắp xếp vừa quay phim vừa dựng bối cảnh.

Cho đến bây giờ, ê-kíp làm phim tin rằng để bộ phim hoàn thành đúng tiến độ một cách thần kỳ như vậy, có lẽ các liệt sĩ Thành cổ cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho cả đoàn.

mua-do-4.jpg
Phía sau những trận chiến khốc liệt, vẫn có những giây phút bình yên hiếm hoi như thế này.

Mưa Đỏ không chỉ tái hiện những trang sử bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị, mà còn khắc họa tinh thần kiên cường, ý chí sẵn sàng hy sinh của thế hệ cha anh trong cuộc chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Bộ phim chính là lời tri ân đầy xúc động, thắp lên trong thế hệ hôm nay niềm tự hào, sự trân trọng và ý thức giữ gìn giá trị của hòa bình, độc lập và tự do - những điều đã được thế hệ đi trước đánh đổi bằng máu xương để có được.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Mưa Đỏ #đạo diễn Đặng Thái Huyền #phim Mưa Đỏ #phim chiến tranh #hậu trường phim Mưa đỏ

Xem thêm

Cùng chuyên mục