Workshop ý nghĩa dịp Quốc khánh 2/9: Sáng tạo nghệ thuật và lan tỏa tình yêu nước

Kim Anh (tổng hợp)

HHTO - Nhân dịp kỷ niệm đại lễ 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 sắp tới, các bạn trẻ đang hẹn nhau trải nghiệm loạt workshop siêu hay ho và vô cùng ý nghĩa. Ở mỗi hoạt động, teen lại có cơ hội lan tỏa tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc từ những điều giản dị nhất.

Workshop “Custom nón lá”

Nón lá - biểu tượng văn hóa truyền thống gắn liền với hình ảnh mộc mạc, chất phát, giản dị của người dân Việt Nam. Hoạt động trải nghiệm tự tay trang trí chiếc nón lá giúp các bạn trẻ cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc của dân tộc, đồng thời lan tỏa nét văn hóa đặc trưng của đất nước nhân dịp đại lễ 2/9 sắp tới.

Các bạn trẻ khi tham gia workshop sẽ được quán chuẩn bị nón lá, các loại bút màu. Teen có thể thỏa sức sáng tạo, custom chiếc nón lá của mình theo sở thích hay khắc họa những biểu tượng như hoa sen, cờ đỏ sao vàng, bản đồ đất nước...

gen-h-z6913109010297-ef0d797bfb91a86e90d2b1452cf0892d.jpg
Ảnh: @dichoimoingay

Hoạt động custom nón lá đang thu hút đông đảo các bạn trẻ bởi một trải nghiệm mới lạ, pha trộn của nét văn hóa truyền thống với màu sắc trẻ trung, cá nhân hóa của từng cá nhân khi tham gia workshop, tạo ra những chiếc nón lá với phong cách mới mẻ, đặc sắc, cực kỳ “xịn xò”.

Địa điểm: Nhâm Coffee, TP.HCM

Thời gian: Từ 10/8/2025 đến hết 3/9/2025

Workshop “Tập tầm vông, tay may tay vá”

Workshop đặc biệt với hoạt động may vá vừa thú vị vừa ý nghĩa, được tái hiện để các bạn trẻ thể hiện sự khéo léo trong đôi tay của mình. Khi tham gia trải nghiệm hoạt động này, teen sẽ có cơ hội cầm kim, cầm chỉ khâu vá ra em mèo “xinh yêu” với biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng.

gen-h-z6913138630927-9674995dd664e2bb21f52e9c780e3c0f.jpg
Ảnh: @bongtrasince2016

Những chiếc móc khóa nhỏ nhắn, được cẩn thận may vá, tô điểm bằng lá cờ Tổ quốc, trong mỗi sản phẩm được tạo ra đều mang đậm sắc hồn Việt Nam. Khi tham gia hoạt động, teen có cơ hội được rèn luyện sự khéo léo, sáng tạo cũng như giao lưu, gắn kết với các bạn trẻ khác, cũng như lan tỏa tinh thần yêu nước theo phong cách gần gũi, trẻ trung.

Địa điểm: 467 Lê Văn Thọ, Phường Thông Tây Hội, TP.HCM

Thời gian: Hai khung giờ 10h00 - 12h00; 14h00 - 16h00 ngày 23/8/2025.

Workshop “ReTile Mosaic"

Workshop “ReTile Mosaic” mang đến cho các bạn trẻ một trải nghiệm nghệ thuật sáng tạo cực kì độc đáo nhưng cũng không kém phần ý nghĩa. Tại hoạt động này, teen sẽ được ghép từng mảnh gạch mosaic nhỏ xinh để tạo nên hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng - biểu tượng thiêng liêng của dân tộc.

gen-h-z6913132320594-82d70d5202cefa8b0d6db0d5bbf4b50c.jpg
Ảnh: @retilemosaic

Khi tham gia workshop, teen còn có cơ hội nhận ngay móc khóa mosaic độc bản để mang về làm kỷ niệm. Không chỉ là hoạt động thủ công nghệ thuật, đây còn là dịp để teen cùng nhìn lại nguồn cội, thắp lên tình yêu nước từ những điều giản dị nhất.

Địa điểm: Back2School Art Fair, SC Vivo City, TP.HCM.

Thời gian: 10h00 - 22h00, từ 15/8/2025 đến 17/8/2025.

z6889330146522-b1bd95a4421ecfda28bd2dc5164c163a.jpg
Kim Anh (tổng hợp)
#Workshop nón lá #Workshop 2/9 #Kỉ niệm lễ Quốc khánh #Đại lễ 2/9

