Điểm đến không thể bỏ lỡ ở Hà Nội dịp Đại lễ: Triển lãm, concert miễn phí và hơn thế

HHTO - Đại lễ Quốc khánh 2/9 đang đến gần cũng là lúc Thủ đô Hà Nội rộn ràng các hoạt động ý nghĩa. Không chỉ chương trình "Tổ quốc trong tim" diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình vừa qua, số lượng concert miễn phí đang tăng lên với dàn nghệ sĩ được lòng giới trẻ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tự hào là người Việt Nam" (17/8)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tự hào là người Việt Nam" diễn ra vào 20h10 ngày 17/8/2025 tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) - phía trước Sân vận động Mỹ Đình. Đây là một trong những hoạt động cấp quốc gia trọng tâm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, Netmedia tổ chức.

Sân khấu đang được hoàn thiện, dự kiến sẽ đẹp mê dưới ánh hoàng hôn. Sân khấu được thiết kế công phu, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều cái tên được lòng khán giả ở mọi độ tuổi như Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy... Dự kiến, sẽ có khoảng 30.000 khán giả đến theo dõi. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Vì thế, người dân cần cẩn thận với các bên rao bán vé với giá cao, tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.

Với khán giả không thể đến xem trực tiếp, bạn có thể theo dõi qua sóng truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình địa phương và livestream trên các nền tảng số.

Concert "Việt Nam trong tôi" (26/8)

Sở hữu những cái tên "hot" thời gian gần đây như SOOBIN, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Quân A.P, Erik..., đại nhạc hội "Việt Nam trong tôi" nhận được sự quan tâm lớn của giới trẻ ngay khi có thông báo chính thức đầu tiên. Concert do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện, diễn ra vào ngày 26/8 tại Sân Bắc, VEC - Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh - Hà Nội).

Đại nhạc hội sẽ mang đến những ca khúc mang âm hưởng hào hùng, tôn vinh nét đẹp của con người, đất nước Việt Nam. Chương trình sẽ phát vé miễn phí (dự kiến) vào ngày 20, 21, 22/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Mỗi ngày sẽ phát khoảng 3.000 vé, chia làm 2 khung giờ: Sáng từ 9h đến 11h30 và chiều từ 13h đến 16h30.

Người dân từ đủ 14 tuổi trở lên khi đến nhận vé cần mang theo CCCD bản gốc để đối chiếu thông tin, xếp hàng theo hướng dẫn, xuất trình giấy tờ, nhận vé và kiểm tra trước khi rời quầy. Mỗi người sẽ được nhận tối đa 2 vé.

Cách đặt tên cho các hạng vé của concert nhận được lời khen.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại SVĐ Mỹ Đình

Theo cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kịch bản "Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)" đã được phê duyệt.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến sẽ diễn ra vào tối 1/9/2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Chương trình được chia làm 3 chương: Chương I: Con đường độc lập - thống nhất; Chương II: Khát vọng Tổ quốc; Chương III: Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ.

Dự kiến, chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, Mỹ Tâm, Đen, Tùng Dương, MONO, Double 2T, Lamoon, Trọng Tấn...

Các thông tin cụ thể về cách thức tham dự sẽ được công bố trong thời gian tới.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "80 năm - Tự hào Việt Nam"

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "80 năm - Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến 2/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, mở cửa tự do cho người dân và du khách, bao gồm một chuỗi hoạt động.

Từ 9h đến 22h, không gian quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ mở ra 3 trạm trải nghiệm: Bác Hồ trong trái tim dân tộc, Ký ức Trường Sơn và Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Từ 19h đến 21h30 ngày 2/9, một sự kiện âm nhạc đặc biệt sẽ diễn ra với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng kết hợp trình chiếu tư liệu, công nghệ ánh sáng - âm thanh hiện đại.

Triển lãm miễn phí, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo "Trở về thời khắc thiêng liêng" (từ 19/8)

Đây là triển lãm do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Toàn bộ bối cảnh Quảng trường Ba Đình năm 1945 sẽ được phục dựng tỉ mỉ bằng công nghệ thực tế ảo (VR). Qua đó, người dân được trải nghiệm rõ nhất không khí hào hùng, chân thực khi hòa cùng hàng vạn đồng bào, nghe lời Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập.

Để tham gia trải nghiệm, khách tham quan sẽ sử dụng kính VR Meta Quest, có thể tự do di chuyển trong không gian ảo 360 độ, tương tác bằng cử chỉ và lời nói. Triển lãm Trở về thời khắc thiêng liêng mở cửa tự do từ 8h ngày 19/8 đến ngày 21/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ) và từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc gia (Đông Anh).