Mãn nhãn cánh đồng hướng dương vào mùa nở rộ: Góc “sống ảo” tuyệt đối điện ảnh

HHTO - Cánh đồng hoa hướng dương vào mùa nở rộ đang trở thành địa điểm "sống ảo" được các Gen Z tích cực xin “in-tư” những ngày gần đây. Chiếc background “tuyệt đối điện ảnh”, đẹp tựa tranh vẽ này hứa hẹn sẽ cho ra những album ảnh, video đậm chất thơ. "Tọa độ" này được dự đoán sẽ “hót hòn họt” trong dịp lễ sắp tới.

Nằm đối diện khu vực giữa hai trang trại bò sữa số 1 và số 3, thuộc địa phận xã Nghĩa Lâm (Nghệ An), cánh đồng hoa hướng dương do Tập đoàn TH trồng tại cánh đồng C10 từ lâu đã trở thành điểm check-in quen thuộc mỗi dịp đông về. Được biết, cánh đồng hoa hướng dương sẽ bắt đầu mở cửa đón khách tham quan tự do không thu phí từ ngày 16/12.

Khung cảnh thơ mộng tại cánh đồng hướng dương thuộc xã Nghĩa Lâm. (Nguồn: @quang.phuc2805)

Chiếc view được nhiều netizen xin "in-tư" những ngày gần đây. (Ảnh: kequansatbautroi)

(Ảnh: kequansatbautroi)

Vào thời điểm giữa tháng 12, khi cái lạnh của miền Trung bắt đầu rõ rệt cũng là lúc hoa mặt trời bung cánh nở rộ nhất. Đặc biệt, cánh đồng hoa tại Nghĩa Lâm có quy mô công nghiệp rộng lớn, trải dài đến tận chân núi, thuận lợi cho du khách ghé đến tham quan, chụp ảnh. Nhìn từ trên cao, cánh đồng hoa Mặt Trời như một tấm thảm khổng lồ được dệt bởi sắc vàng rực rỡ của hoa và sắc xanh của lá.

Du khách được chiêm ngưỡng cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn. (Ảnh: rieu24)

(Ảnh: kequansatbautroi)

Chỉ cần ghé đến là có ngay album ảnh xinh lung linh mang về. (Ảnh: kequansatbautroi)

Đây vốn là vùng nguyên liệu được trồng để phục vụ chăn nuôi bò sữa. Vì vậy, cây hoa tại đây được chăm sóc kỹ lưỡng, thân cây cao, bông hoa to và nở rất đều. Với vẻ đẹp thơ mộng và không gian thoáng đãng đã biến nơi đây thành "phim trường" ngoài trời lý tưởng cho team mê chụp ảnh.

Team mê chụp ảnh "sống ảo" nhất định không thể bỏ lỡ địa điểm này. (Nguồn: @quankhonggo)

Khung cảnh "tuyệt đối điện ảnh". (Nguồn: @quang.phuc2805)

Để có được những bức hình ưng ý nhất và trải nghiệm trọn vẹn, du khách cần lưu ý về thời gian khi ghé đến cánh đồng hoa. Khung giờ “vàng" để ngắm hoa và chụp ảnh là buổi sáng từ 7h00 đến 9h00, buổi chiều từ 15h00 đến 17h00. Đây là lúc ánh nắng dịu nhẹ, không quá gắt, giúp màu ảnh trong trẻo và tôn lên sắc vàng của hoa.

Về trang phục, do bối cảnh là màu vàng và xanh chủ đạo, du khách nên chọn những bộ quần áo có màu sắc tương phản hoặc trung tính như các tông màu pastel nhẹ nhàng để nổi bật giữa nền hoa. Bên cạnh đó, các trang phục mang phong cách cổ điển vintage cũng là lựa chọn được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.

(Ảnh: nthaovi21)

"Tọa độ" lý tưởng để chụp ảnh couple. (Ảnh: rieu24)

"Lạc lối" giữa cánh đồng hoa ngập tràn sắc vàng. (Nguồn: @nthaovi21)

Vào ngày cuối tuần, lượng khách ghé đến vườn hoa khá đông, không chỉ các bạn trẻ mà nhiều gia đình cũng đến đây "săn" ảnh, lưu giữ kỉ niệm. Dự kiến mùa hoa hướng dương năm nay sẽ kéo dài qua Tết Dương Lịch đến khoảng đầu tháng 1 năm sau. Đây là thời điểm lý tưởng để du khách lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày.