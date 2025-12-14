Giáng sinh có ảnh xinh: Điểm danh những chốn "sống ảo" chụp đâu cũng lung linh

HHTO - Giáng sinh sắp gõ cửa rồi, TP.HCM cũng vội trang điểm lấp lánh như phủ thêm một lớp filter dễ thương hết nấc. Nếu bạn đang lăn tăn không biết đi đâu để vừa chill, vừa có ảnh đăng story cả tuần mà vẫn giữ ví được nguyên vẹn, thì 4 địa điểm dưới đây chính là chân ái.

Nhà thờ Đức Bà

Chỉ cần đứng trước tòa kiến trúc gạch đỏ huyền thoại là ảnh auto đẹp, gần như chẳng cần chỉnh màu vẫn toát lên chất thơ, cổ kính. Đặc biệt, khi đêm xuống, cả nhà thờ được phủ kín bằng ánh đèn vàng rất lộng lẫy.

Nhà thờ Đức Bà lên đèn rực rỡ buổi đêm.

Mẹo nhỏ cho bạn là nên đi sớm để tránh đông và ưu tiên góc trước nhà thờ hoặc hàng cây bên hông - hai vị trí siêu xinh, lên hình bảo đảm lung linh khỏi bàn!

Nhà thờ Tân Định

Màu hồng kẹo ngọt vốn đã làm nơi này nổi bật, đến Noel visual lại tăng thêm vài bậc. Đèn lên, dây thông, vòng trang trí… tất cả hòa với tường hồng tạo thành một background dễ thương muốn xỉu.

Buổi tối Nhà thờ Tân Định nhìn còn lung linh hơn khi được trang hoàng nhiều đèn màu sáng rực. Chỉ cần ghé đúng góc cổng chính hoặc hàng rào hoa là bạn đã có nguyên bộ ảnh Noel lung linh rồi!

Xóm đạo Phạm Thế Hiển

Mỗi mùa Giáng sinh về, người dân ở xóm đạo Phạm Thế Hiển lại cùng nhau trang trí, dựng hang đá, treo đèn và biến cả khu phố thành một “làng Noel handmade” đúng nghĩa. Chính sự chung tay của bà con nơi đây đã tạo nên không gian lung linh, rực rỡ mà bất kỳ ai đi ngang cũng muốn dừng lại chụp vài tấm sống ảo.

Những dải đèn treo cao, góc nào cũng ấm áp và đầy tinh thần lễ hội. Để có thể ngắm nghía khung cảnh lung linh nhất, bạn nên ghé vào tầm chiều đến tối là đẹp nhất. Nhớ gửi xe ở đầu đường để vừa dễ đi bộ vừa thưởng trọn vibe Giáng sinh của xóm đạo nha!

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc nào vốn cũng đông vui, nhưng cứ đến Giáng sinh là nơi này như bước vào “chế độ festival”, nhộn nhịp đến mức đi một vòng là muốn hoà vào không khí liền. Từ cây thông khổng lồ, ánh đèn rực rỡ hai bên đường, cho tới những background trang trí mỗi năm mỗi khác - tất cả tạo nên một sân khấu sống ảo miễn phí đúng nghĩa.

Khi trời dần tắt nắng, người người kéo nhau xuống phố đi bộ, không chỉ để chụp ảnh mà còn để xem biểu diễn, nghe nhạc và cảm nhận trọn vẹn không khí mùa lễ hội rộn ràng ngay giữa trung tâm TP.HCM.

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Nếu bạn thích kiểu không khí Noel rực rỡ, náo nhiệt và ngập tràn màu sắc thì đường Hải Thượng Lãn Ông chắc chắn là nơi phải ghé. Mỗi mùa Giáng sinh, cả con đường như khoác áo mới: Cửa hàng nào cũng treo đèn, vòng nguyệt quế, quả châu, ông già Noel… đủ mọi màu từ đỏ, xanh, vàng tới lấp lánh kim tuyến nhìn mê luôn.

Những cửa hàng tràn ngập đồ trang trí Noel đầy sắc màu rực rỡ.

Vì là “thiên đường đồ trang trí” nên ở đây lúc nào cũng có không khí tươi, vui và đầy năng lượng. Đầy ắp các món trang trí, đồ chơi chủ đề Giáng sinh khiến đường Hải Thượng Lãn Ông những ngày này như trở thành một "cửa hàng" đồ chơi khổng lồ, hoặc như là nhà máy sản xuất đồ chơi của Ông già Noel. Chỉ cần đi dạo một vòng thôi cũng thấy lễ hội đến sát bên rồi!