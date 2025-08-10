Check-list tọa độ "tuyệt đối điện ảnh" tại Phú Quốc: Không ra biển vẫn có ảnh xịn

HHTO - Ai cũng biết Phú Quốc có những bãi biển đẹp nao lòng, được chọn làm bối cảnh lên bìa tạp chí của không ít sao trong nước và quốc tế. Nhưng không chỉ biển xanh, Phú Quốc còn một loạt "tọa độ" được lòng giới trẻ.

Thị trấn hoàng hôn

Nếu đã là những “tay sống ảo thần sầu”, bạn không nên bỏ qua Cầu Hôn - một trong những địa điểm hot hit cho ra tấm ảnh “bao phê” tại "Thị trấn hoàng hôn" (Sunset Town) tọa lạc trên triền đồi bên bờ Tây Nam đảo Phú Quốc. Cầu nằm ngay tại trung tâm thị trấn, từng xuất hiện trong MV Em Đồng Ý của ca sĩ Đức Phúc.

Nơi đây được đánh giá là điểm ngắm hoàng hôn đẹp đến nao lòng, mang lại nhiều góc “sống ảo” tuyệt đối điện ảnh. (Ảnh: Instagram: savacotourist)

Tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, tháp đồng hồ Venice lấy cảm hứng từ tháp chuông trứ danh tại Ý, bảo tàng Sun Signature Gallery... mang nét đẹp cổ điển cũng là một trong những điểm "sống ảo" nổi tiếng.

Tháp đồng hồ Venice (Ảnh: mayvikasi)

Cầu thang có hoa nở rộ quanh năm luôn đón "những nàng thơ" đi ngang là một trong những góc "lên hình" được yêu thích. (Video: @bechang3tuoi)

Thủy cung đẹp mê

VinWonders Phú Quốc được chia làm 6 phân khu chính gồm Đại lộ Châu Âu, Thế giới lốc xoáy, Khu làng bí mật, Cung điện Hải Vương, Thế giới phiêu lưu và Thế giới diệu kỳ. Đây là một trong những nơi thỏa mãn nhu cầu của du khách ở mọi độ tuổi.

Video: @lizzsme

Với những ngày không ra biển, thủy cung hay còn được gọi là Cung Điện Hải Vương là một lựa chọn hợp lý để bạn khám phá, bỏ túi ngay một bộ ảnh ảo diệu, xịn mịn. Đây là “ngôi nhà chung” của hơn 255.000 sinh vật biển thuộc 300 loài khác nhau.

Team cần được chữa lành có thể gặp gỡ những người bạn dễ cưng tại đây. (Ảnh: Threads @antitomatotomatoclub và _mjnhwa_)

Food tour “tẹt ga”

“Đi healing cỡ đó” nên cũng đến lúc hóng gió mát và lấp đầy “dạ dày đang rỗng”. Phú Quốc có “ê hề” đồ ăn ngon từ món Á tới món Âu, cho phép bạn nạp đầy năng lượng sau một ngày trời “tung tăng ca hát”.

Hải sản tươi "mlem mlem" là món chắc chắn không thể bỏ qua. (Ảnh: @coconuszz)

Nhớ ghé lại chợ đêm thăm thú và “quẹo lựa” quà lưu niệm mang về tặng những người thân thương! Đồ ăn ở đây "ê hề", có nhiều mức giá để bạn lựa chọn.

Video: Instagram @eatwithbird

Trên các trang mạng xã hội, có rất nhiều “khách quen” của Phú Quốc mách rằng, không khó để bắt gặp một góc xinh hợp gu dù chỉ đi dạo vu vơ. Vì thế, nếu là người mê chụp ảnh, hãy luôn chọn trang phục thật “keo lì” nhưng vẫn đảm bảo thoải mái, thuận tiện khi di chuyển. Hơn hết, thời điểm đẹp nhất để đi Phú Quốc là trong khoảng tháng 11 tới tháng 4 năm sau. Khi đó, thời tiết mát mẻ, đang độ mùa khô, ít mưa nên du khách dễ dàng “rong chơi thâu đêm suốt sáng”.