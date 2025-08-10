Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ăn-Đi-Chill

Google News

Check-list tọa độ "tuyệt đối điện ảnh" tại Phú Quốc: Không ra biển vẫn có ảnh xịn

Thùy Linh (tổng hợp)

HHTO - Ai cũng biết Phú Quốc có những bãi biển đẹp nao lòng, được chọn làm bối cảnh lên bìa tạp chí của không ít sao trong nước và quốc tế. Nhưng không chỉ biển xanh, Phú Quốc còn một loạt "tọa độ" được lòng giới trẻ.

Thị trấn hoàng hôn

Nếu đã là những “tay sống ảo thần sầu”, bạn không nên bỏ qua Cầu Hôn - một trong những địa điểm hot hit cho ra tấm ảnh “bao phê” tại "Thị trấn hoàng hôn" (Sunset Town) tọa lạc trên triền đồi bên bờ Tây Nam đảo Phú Quốc. Cầu nằm ngay tại trung tâm thị trấn, từng xuất hiện trong MV Em Đồng Ý của ca sĩ Đức Phúc.

z6793140459668-b008d029237d01d455bf99bb15d1e849.jpg
Nơi đây được đánh giá là điểm ngắm hoàng hôn đẹp đến nao lòng, mang lại nhiều góc “sống ảo” tuyệt đối điện ảnh. (Ảnh: Instagram: savacotourist)

Tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, tháp đồng hồ Venice lấy cảm hứng từ tháp chuông trứ danh tại Ý, bảo tàng Sun Signature Gallery... mang nét đẹp cổ điển cũng là một trong những điểm "sống ảo" nổi tiếng.

z6790658460957-c97dcbdfcde64e5292c2c8e852c89999.jpg
z6790658552288-989bd69e9108c61f9152906f0e19359f.jpg
Tháp đồng hồ Venice (Ảnh: mayvikasi)
Cầu thang có hoa nở rộ quanh năm luôn đón "những nàng thơ" đi ngang là một trong những góc "lên hình" được yêu thích. (Video: @bechang3tuoi)

Thủy cung đẹp mê

VinWonders Phú Quốc được chia làm 6 phân khu chính gồm Đại lộ Châu Âu, Thế giới lốc xoáy, Khu làng bí mật, Cung điện Hải Vương, Thế giới phiêu lưu và Thế giới diệu kỳ. Đây là một trong những nơi thỏa mãn nhu cầu của du khách ở mọi độ tuổi.

Video: @lizzsme

Với những ngày không ra biển, thủy cung hay còn được gọi là Cung Điện Hải Vương là một lựa chọn hợp lý để bạn khám phá, bỏ túi ngay một bộ ảnh ảo diệu, xịn mịn. Đây là “ngôi nhà chung” của hơn 255.000 sinh vật biển thuộc 300 loài khác nhau.

z6796593074348-3a8a94ca0b07eda72269bf8e0a5bee1b.jpg
z6796601345924-7e7cf30afee76b25c49f5dd38a1ac361.jpg
Team cần được chữa lành có thể gặp gỡ những người bạn dễ cưng tại đây. (Ảnh: Threads @antitomatotomatoclub và _mjnhwa_)

Food tour “tẹt ga”

“Đi healing cỡ đó” nên cũng đến lúc hóng gió mát và lấp đầy “dạ dày đang rỗng”. Phú Quốc có “ê hề” đồ ăn ngon từ món Á tới món Âu, cho phép bạn nạp đầy năng lượng sau một ngày trời “tung tăng ca hát”.

z6794128340526-255176eb538474d22b664397f37296ce.jpg
z6794128335229-330becaf3aee983fcf0ad12541f31353.jpg
Hải sản tươi "mlem mlem" là món chắc chắn không thể bỏ qua. (Ảnh: @coconuszz)

Nhớ ghé lại chợ đêm thăm thú và “quẹo lựa” quà lưu niệm mang về tặng những người thân thương! Đồ ăn ở đây "ê hề", có nhiều mức giá để bạn lựa chọn.

Video: Instagram @eatwithbird

Trên các trang mạng xã hội, có rất nhiều “khách quen” của Phú Quốc mách rằng, không khó để bắt gặp một góc xinh hợp gu dù chỉ đi dạo vu vơ. Vì thế, nếu là người mê chụp ảnh, hãy luôn chọn trang phục thật “keo lì” nhưng vẫn đảm bảo thoải mái, thuận tiện khi di chuyển. Hơn hết, thời điểm đẹp nhất để đi Phú Quốc là trong khoảng tháng 11 tới tháng 4 năm sau. Khi đó, thời tiết mát mẻ, đang độ mùa khô, ít mưa nên du khách dễ dàng “rong chơi thâu đêm suốt sáng”.

Thùy Linh (tổng hợp)
#check-list du lịch Phú Quốc #địa điểm sống ảo Phú Quốc #thị trấn hoàng hôn Phú Quốc #cầu Hôn Phú Quốc #vinWonders Phú Quốc #thủy cung Phú Quốc #ăn uống Phú Quốc #chợ đêm Phú Quốc #du lịch Phú Quốc mùa nào đẹp #góc chụp hình đẹp Phú Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục