Tối nay 21/8: Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất tại Quảng trường Ba Đình

HHTO - Tối nay, ngày 21/8, lúc 20h dự kiến sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất

Tối nay 21/8, vào lúc 20h dự kiến sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Theo kế hoạch của Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, sau tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Nhằm chuẩn bị cho tổng hợp luyện và sơ, tổng duyệt, Tiểu ban Diễu binh, diễu hành đã tổ chức cơ động khối xe pháo quân sự về trung tâm Hà Nội trong tối các ngày 18-19/8.

Hàng ngàn sinh viên đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng hăng say luyện tập, sẵn sàng cho đại lễ của dân tộc. (Ảnh: Lê Vượng/ SVO)

Xem diễu binh, diễu hành sẽ gửi xe ở đâu?

Theo đó, để phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 hiệu quả và thành công, ngày 20/8, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các xã, phường, đơn vị liên quan bố trí, sắp xếp mặt bằng để tập kết phương tiện đưa, đón đại biểu và phục vụ nhân dân.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Bảo tàng Hà Nội bố trí nhân lực, toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để tập kết phương tiện đưa, đón đại biểu xã, phường.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội bố trí toàn bộ mặt bằng khuôn viên Hoàng Thành Thăng Long, gồm sân vận động Cột cờ và số 28 Điện Biên Phủ, làm nơi tập kết phương tiện đại biểu khu vực khán đài A.

Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô bố trí toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để tập kết phương tiện đại biểu khán đài A.

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong bố trí nhân lực, toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để phục vụ nhân dân tham dự lễ kỷ niệm.

UBND các xã, phường rà soát trụ sở cơ quan, khu công cộng (cơ sở giáo dục, trụ sở công sở...) làm nơi tập kết phương tiện của nhân dân; gửi danh sách địa điểm về Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Công an thành phố trước ngày 21/8/2025.

Các địa phương bố trí lực lượng phối hợp, hướng dẫn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy tại các điểm đỗ xe…

Không khí tại Thủ đô Hà Nội trước đại lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Dương Triều/ SVO)

Ngoài ra, Công an TP Hà Nội khuyến cáo nhân dân từ các tỉnh, địa phương đến Hà Nội tham dự hoạt động của lễ kỷ niệm nên sử dụng ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng và tàu điện trên cao.

Cụ thể, người dân có thể sử dụng tàu điện trên cao theo tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông: từ ga Yên Nghĩa (phường Hà Đông) đến ga Cát Linh (phường Ô Chợ Dừa); tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội từ ga Nhổn (phường Tây Tựu) đến ga Cầu Giấy (phường Giảng Võ).

Người dân cũng có thể đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình.

Kinh nghiệm chọn chỗ, mang vật dụng cần thiết khi đi xem diễu binh, diễu hành

Trước hết, cần đến sớm để chọn được vị trí quan sát thuận lợi. Các tuyến đường tổ chức diễu binh thường chật kín người, nếu đến muộn, người xem có thể phải đứng xa hoặc bị hạn chế tầm nhìn. Chuẩn bị trước lộ trình đi lại, tìm hiểu khu vực được phép đứng xem cũng giúp tránh ùn tắc, chen lấn.

Đi sớm để chọn vị trí ngồi đầu, ngồi từ hàng thứ tư, thứ năm trở đi, tầm nhìn sẽ rất hạn chế. Khi đoàn đi qua, mọi người phía trước sẽ đồng loạt đứng dậy, giơ điện thoại lên quay phim, chụp ảnh, gần như che khuất toàn bộ phía trước. Tuy nhiên nếu gặp các bác cựu chiến binh, người lớn tuổi, hãy vui vẻ nhường họ vị trí đẹp hơn.

Tiếp đó, nên mang theo những vật dụng cần thiết như mũ, áo chống nắng, nước uống hoặc quạt tay, vì thời tiết đầu tháng 9 thường nắng gắt. Với những gia đình có trẻ nhỏ, cần chú ý hơn đến việc che nắng, mang theo đồ ăn nhẹ và giữ an toàn cho các em trong đám đông.

Từ đêm 19/8, 15 khẩu pháo lễ đã được vận chuyển và tập kết tại vị trí. Ngay từ sáng sớm, các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45 đã bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị. Từng khẩu pháo nặng hàng tấn được tỉ mỉ lau chùi, tân trang. (Ảnh: Lê Vượng/ SVO)

Ngoài ra, mỗi người cần tuân thủ quy định chung, không xô đẩy, chen lấn hay trèo lên cây, cột điện để quan sát, vừa mất mỹ quan vừa nguy hiểm. Khi theo dõi, chúng ta nên giữ thái độ trang nghiêm, thể hiện sự tôn trọng với buổi lễ, đồng thời nhắc nhở nhau giữ vệ sinh, không xả rác bừa bãi.

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ là một sự kiện trọng đại mà còn là dịp để thể hiện niềm tự hào dân tộc. Việc nghiêm trang khi hát Quốc ca, gìn giữ lá cờ Tổ quốc không chỉ thể hiện lòng tôn kính, mà còn là cách thể hiện tinh thần dân tộc. Đồng thời, hành động này cũng giúp bạn bè quốc tế nhận thấy người Việt Nam trân trọng Quốc ca, thể hiện lòng yêu nước và tạo nên không khí trang trọng cho buổi lễ. Đặc biệt, khi các chiến sĩ đang diễu hành, mọi người cần cổ vũ một cách lịch sự, không la hét ồn ào hay có những hành động thiếu tôn trọng, câu từ khiếm nhã, thiếu chuẩn mực.

Việc giữ gìn vệ sinh chung trong những ngày trọng đại không chỉ là hành động tốt đẹp mà còn góp phần lan tỏa thông điệp ý thức bảo vệ môi trường đến mọi người, đặc biệt là du khách quốc tế. Mỗi người cần mang theo túi đựng rác và đảm bảo bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần bảo vệ không gian sạch sẽ, đồng thời tạo nên hình ảnh đẹp cho cộng đồng.

Cuối cùng, một tâm thế thoải mái và niềm tự hào dân tộc sẽ khiến trải nghiệm trở nên ý nghĩa hơn. Được trực tiếp chứng kiến đoàn quân hùng dũng bước đi, lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tiếng nhạc quân hành rộn ràng, ai nấy đều thấy lòng mình dâng trào tình yêu Tổ quốc.