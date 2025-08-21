Tổng hợp luyện A80: Giới trẻ "giữ chỗ" trước 8 tiếng, tương tác đáng yêu với đoàn xe

Từ khoảng 11h, người dân đã có mặt ở các cung đường gần khu vực Quảng trường Ba Đình, dù 20h tối nay (21/8), buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần 1 mới bắt đầu. Chia sẻ trên các hội nhóm trên Facebook, ở khu vực giao giữa đường Hùng Vương và Trần Phú, ngã 5 Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo... - những tuyến đường được đánh giá là có góc nhìn đẹp nhất và đón nhiều khối diễu binh, diễu hành đi qua nhất - là "tọa độ" có nhiều bạn trẻ cũng như người dân có mặt, ngồi chờ đến giờ tổng hợp luyện.
Tại các cung đường như Trần Duy Hưng, Liễu Giai, Văn Cao, lực lượng chức năng đã có mặt để đảm bảo trật tự, an toàn. Tính đến 13h, người dân "camp chỗ" ở vỉa hè rất ít. Đa số đều nán vào các quán ăn, cà phê bên đường, chỉ khi có đoàn xe chở lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đi qua, người dân mới xếp hàng bên đường để theo dõi.
Thời tiết Hà Nội có nắng nhạt nhưng vẫn khá âm u. Người dân "camp chỗ" sớm cần chú ý mang theo đồ che nắng và áo mưa mỏng, bổ sung đủ nước và ăn uống đầy đủ để tránh bị kiệt sức, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Các bãi gửi xe tự phát tại các khu vực cấm/ tạm cấm đường đã xuất hiện với giá "cực chát". Người dân nên ưu tiên di chuyển bằng phương tiện công cộng, sau đó đi bộ đến tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Nếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân, bạn hãy gửi xe vào các trung tâm thương mại, trường học, công viên gần nhất để tránh bị "chặt chém".