Hà Nội dự kiến cho học sinh các trường khu vực nội đô nghỉ 3 ngày để phục vụ A80

HHTO - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, học sinh các trường ở khu vực nội đô sẽ tạm nghỉ học trong 3 ngày để phục vụ hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Theo ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, để bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động diễu binh, diễu hành, học sinh các trường nội đô sẽ được nghỉ học vào các ngày 21, 24 và 27/8.

Ngoài ra, ngày 30/8 cũng trùng với lịch nghỉ lễ Quốc khánh đã được công bố trước đó nên không áp dụng thêm cho học sinh.

Thời điểm cuối tháng 8, tại Hà Nội sẽ diễn ra nhiều hoạt động quy mô lớn kỷ niệm A80. Do đó, các trường nằm trên tuyến đường diễu hành và khu vực nội đô buộc phải điều chỉnh lịch dạy học để tránh ùn tắc giao thông, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh.

Người dân vây kín đường xem dàn khí tài di chuyển về trung tâm Hà Nội. (Ảnh: Duy Phạm/ TPO)

Sở GD&ĐT cho biết sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết để các trường chủ động thông báo tới phụ huynh và học sinh, tránh xáo trộn trong kế hoạch học tập đầu năm.

Bên cạnh việc cho học sinh nghỉ học, một số trường trên tuyến đường diễu binh cũng sẽ được huy động mở cửa, hỗ trợ miễn phí các dịch vụ như vệ sinh, nhà vệ sinh, chỗ nghỉ chân cho du khách và người dân trong thời gian diễn ra sự kiện.

Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, việc điều chỉnh lịch học chỉ mang tính tạm thời để phục vụ nhiệm vụ chính trị quan trọng của Thủ đô. Các trường cần có phương án bù, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý để bảo đảm tiến độ chương trình của năm học 2025-2026.