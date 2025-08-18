Ngày Hội Anh Tài 2025: Những thước phim sống động từ khối chuyên Pháp

Ngày Hội Anh Tài (NHAT) là sự kiện thường niên lớn nhất của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Khối chuyên Pháp nhận "bão tim" với câu chuyện về những nỗ lực, thành công không chỉ đến từ chính mình.

Năm nay, NHAT lấy chủ đề "INCAEVIA - Giao Khắc", những thước phim sẽ trở thành những “cuộc gọi” băng qua thời gian, nơi miền dĩ vãng và hiện tại đan quyện thành nếp gấp của ký ức, tuy mong manh nhưng chứa đựng sức mạnh bất diệt.

Cuộc đua Clip Khối Chuyên đang căng thẳng khi mỗi lớp lại mang đến một thông điệp, câu chuyện khác nhau. Mỗi clip lại là một bản giao hưởng rực rỡ, được tạo nên từ 13 thanh âm - 13 tiếng vang riêng biệt của 13 khối chuyên.

Clip khối Pháp đang là một trong những clip nhận được "bão tim" vì câu chuyện thú vị. Như một bộ phim ngắn tập trung tái hiện tuổi thanh xuân - khi mỗi người vẫn đang đắm mình trong độ xuân thời căng tràn mơ ước, ấp ủ những hoài bão cháy bỏng, và nuôi dưỡng trái tim bằng ngọn lửa của lòng nhiệt thành. Đó là một hành trình của niềm vui đong đầy, song cũng tiềm tàng vô vàn thử thách. Cuối cùng, tiếng chuông vang lên, ngân dài như đánh dấu một chương mới - và câu chuyện chỉ mới bắt đầu.

Khối chuyên Pháp đem đến cả những nốt trầm trong thanh xuân rực rỡ - những khoảnh khắc gục ngã đôi khi khiến ta muốn từ bỏ. Chỉ khi ta biết dừng lại và lắng nghe, từ người thân, từ một cuộc gọi bất chợt, hay từ chính bản thân mình, ta mới hiểu: Nỗ lực cần được nâng đỡ bởi sự thấu hiểu, bởi tình yêu thương, và bởi những kết nối âm thầm quanh ta. Và có lẽ, giữa nhịp sống vội vã, một chiếc điện thoại rung lên cũng có thể trở thành chiếc la bàn dẫn lối.

Khối chuyên Pháp đã dành nhiều thời gian chuẩn bị ý tưởng, xây dựng kịch bản chi tiết, sắp xếp bối cảnh, cho đến luyện tập ghi hình một cách kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo từng cảnh quay đều được hoàn thiện một cách trọn vẹn. Từ những công việc nhỏ như ánh sáng, âm thanh, cho đến những buổi quay phim chuyên nghiệp đều được đầu tư chỉn chu để tạo nên một tác phẩm phản ánh trọn vẹn niềm say mê và nỗ lực không ngừng của toàn khối.