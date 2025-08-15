Khánh Hòa: 150 bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2025 tăng điểm sau phúc khảo

HHTO - Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 150/346 bài thi môn Ngữ văn được tăng điểm sau phúc khảo, trong đó có 2 trường hợp tăng từ 0,5 điểm trở lên. Sở GD&ĐT tỉnh đang xem xét trách nhiệm của giám khảo chấm thi.

Theo Sở GD&ĐT Khánh Hòa, kỳ thi năm nay có 346 bài thi Ngữ văn được thí sinh gửi đơn phúc khảo. Kết quả cho thấy, 150 bài được tăng điểm, chiếm hơn 43% tổng số bài phúc khảo.

Cụ thể, 148 bài thi tăng 0,25 điểm; 1 bài tăng 0,5 điểm và 1 bài tăng 0,75 điểm. Đại diện Sở GD&ĐT cho biết, việc tăng 0,25 điểm ở môn tự luận như Ngữ văn là điều có thể xảy ra do sự khác biệt trong đánh giá cảm thụ, diễn đạt. Tuy nhiên, với các trường hợp tăng từ 0,5 điểm trở lên, đơn vị này đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm giám khảo chấm thi.

(Ảnh minh họa từ Internet)

“Giám khảo có thể bị hạ bậc thi đua, nhắc nhở hoặc khiển trách, tùy theo kết quả xem xét,” lãnh đạo Sở GD&ĐT Khánh Hòa thông tin.

Quy định chấm phúc khảo môn tự luận nêu rõ: nếu điểm chấm phúc khảo chênh lệch từ 0,25 điểm trở lên so với lần chấm đầu, bài thi sẽ được điều chỉnh điểm để đảm bảo quyền lợi thí sinh. Với mức chênh từ 0,5 điểm, Ban phúc khảo phải tổ chức đối thoại giữa giám khảo chấm lần đầu và giám khảo chấm phúc khảo; nếu phát hiện dấu hiệu tiêu cực, phải báo cáo lãnh đạo để xử lý.

Kết quả phúc khảo đã được gửi tới thí sinh và cập nhật vào hệ thống phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025.