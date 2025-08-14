Từ Arena Multimedia đến D.O.P: Đặng Quốc Thịnh và hành trình “làm phim từ trái tim”

Với tư duy hình ảnh sắc sảo và một hành trình nghề đầy cảm hứng, Đặng Quốc Thịnh là cái tên đứng sau hàng loạt khung hình “triệu view” góp phần tạo nên bản sắc hình ảnh riêng biệt cho Antiantiart - tổ đội sáng tạo đang khuấy đảo thị trường âm nhạc Việt bằng những sản phẩm thị giác độc đáo và khác biệt.

Từ thiết kế tĩnh đến chuyển động khung hình

Hành trình làm nghề sáng tạo của Đặng Thịnh bắt đầu từ... một cú rẽ. Vốn theo học ngành thiết kế đồ họa tại Arena Multimedia, anh dần phát hiện ra niềm yêu thích đặc biệt với hình ảnh chuyển động: những khung hình kể chuyện, những cú lia máy bắt trọn cảm xúc. “Chuyển từ thiết kế tĩnh sang làm phim là dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Lúc bắt tay thực hiện những thước phim đầu tiên, mình thấy rất hứng thú - và biết là bản thân không muốn dừng lại”, Thịnh chia sẻ.

Đặng Quốc Thịnh - anh chàng đạo diễn hình ảnh tài năng

Trong thời gian học tập tại trường, anh không chỉ được học cách bố cục, phối màu, quay dựng hình - mà còn tiếp cận với các công cụ và tư duy thị giác hiện đại. Những điều tưởng chừng “cơ bản” ấy lại là bàn đạp để Đặng Thịnh tiến xa hơn, mạnh dạn bước vào lĩnh vực quay phim chuyên nghiệp với nền tảng kỹ thuật vững chắc.

Antiantiart và những khung hình "nặng ký"

Cơ duyên đến với Antiantiart - tổ đội sáng tạo (production house) nổi bật với những sản phẩm âm nhạc, thời trang và điện ảnh gây bão cộng đồng mạng cũng bắt đầu rất tự nhiên. Đặng Thịnh đã gặp Phương Vũ (đạo diễn/diễn viên) trong một lần hợp tác quay MV. Hợp vibe, hợp chí, họ nhanh chóng cùng nhau thực hiện thêm vài dự án để rồi gắn bó lâu dài trong cùng một đội cho đến hiện tại.

Antiantiart - tổ đội sáng tạo với nhiều dự án chất lượng về mặt hình ảnh và kỹ xảo

Tại Antiantiart, Đặng Thịnh đảm nhiệm vai trò Đạo diễn hình ảnh (DOP), đồng hành trong những dự án “khủng” như MV “Hoa Xuân Ca” (dự án Tết 2024), MV “Bắc Bling” (dự án âm nhạc - văn hoá của ca sĩ Hoà Minzy) hay MV “Tự Hỏi” (ca sĩ Hồng Nhung), có dự án với đội ngũ ekip lên đến… 500 người.

“Mình được làm những thứ trước giờ chưa bao giờ thử: những bối cảnh độc lạ, những kịch bản hành động, những ngày quay kéo dài không ngủ”, Đặng Thịnh kể. “Đó là cơ hội, cũng là thử thách để mình vượt ngưỡng chính mình.”

Tư duy hình ảnh của anh chàng đạo diễn được thể hiện rõ nét qua MV “Bắc Bling”

Với anh chàng, một MV ấn tượng không chỉ nằm ở ý tưởng hay máy móc hiện đại. Quan trọng hơn là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ sản xuất - từ đạo diễn, ánh sáng, dựng phim đến phục trang. “Hiểu việc, hiểu nhau, cùng giải quyết vấn đề - lúc đó mới có thể tạo nên sản phẩm ‘bánh trôi’ và ‘ngon lành’”.

Cập nhật không ngừng và giữ lửa nghề là luôn cần thiết

Trong một ngành công nghiệp hình ảnh thay đổi từng giờ, Đặng Thịnh đã luôn không ngừng học hỏi. Mỗi ngày, ngoài việc đi làm thực tế, anh hay xem showreel của bạn bè quốc tế, cập nhật những trang xu hướng qua Pinterest, Instagram, và cả những buổi “brainstorm căng não” cùng tổ đội Antiantiart. Nhưng thay vì chạy theo xu hướng, Thịnh chọn cách hiểu nó từ gốc, rồi biến tấu thành ngôn ngữ riêng của mình.

﻿Luôn học hỏi, cập nhật kiến thức và biết cách chia sẻ là những điều cần thiết để “làm nghề”

Đặc biệt, nhờ nền tảng từ Arena Multimedia, anh có cái nhìn đa chiều: từ VFX, 3D đến hậu kỳ dựng phim. “Nó giúp mình dễ trao đổi với các tổ khác trong team, hiểu được cả quy trình chứ không chỉ phần việc của DOP”, anh chia sẻ.

Một nền tảng tốt, hành trang cần thiết cho người trẻ sáng tạo

Đặng Thịnh chia sẻ anh “vẫn đang trên hành trình dài phía trước”. Với các bạn trẻ yêu hình ảnh và đam mê kể chuyện bằng ống kính, anh nhắn nhủ: “Hãy liên tục thực hành. Đừng ngại làm - làm nhiều mới biết mình hợp với gì, mới có kinh nghiệm thực chiến”.

Điều đó cũng lý giải vì sao anh xem khoảng thời gian tại Arena Multimedia là một phần quan trọng trong hành trình. Không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn đa dạng (từ thiết kế, dựng phim, VFX đến storytelling) với 75% thời lượng là thực hành, môi trường này còn giúp sinh viên định hình tư duy hình ảnh và được thử sức ở nhiều dự án thực tế với mạng lưới doanh nghiệp đối tác đa dạng trong lĩnh vực sáng tạo.

Arena Multimedia - nơi đào tạo nền tảng chất lượng cho những giấc mơ sáng tạo

Với triết lý “học đi đôi với làm”, cùng không khí sáng tạo năng động, Arena Multimedia không đơn thuần là một nơi học nghề - mà là nơi “nuôi dưỡng tay nghề và cảm hứng nghề” cho những người trẻ muốn đi xa trong ngành công nghiệp sáng tạo. Bởi vì những khung hình đẹp không tự đến. Chúng được tạo nên từ đam mê, kỹ thuật - và một nền tảng đủ vững để bạn dám bắt đầu.