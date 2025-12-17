Cơ hội học tập và lan tỏa giá trị ESG: Từ những giấc mơ được sẻ chia

Không phải ai cũng có khởi đầu thuận lợi, nhưng ai cũng xứng đáng có cơ hội để học tập, nghiên cứu và chạm tới ước mơ của mình. Với học bổng SCG Sharing the Dream, cơ hội ấy không chỉ là một tấm vé đến trường, mà còn là nguồn cảm hứng để mỗi sinh viên biến tri thức thành hành động - cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và hành tinh.

Trong suốt 18 năm, SCG Sharing the Dream không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn đồng hành cùng sinh viên trên hành trình trưởng thành với những hoạt động tập huấn, trang bị và rèn luyện về tư duy ESG.

Theo báo cáo "Phát triển bền vững và những vai trò xanh mới" vừa được Manpower Group công bố năm nay, 91% trong hơn 40.000 doanh nghiệp lo ngại thiếu "nhân sự xanh" có kỹ năng để đạt các mục tiêu bền vững. Điều này càng cho thấy vai trò thiết thực cùng những tiềm năng mà chương trình học bổng mở ra cho các bạn sinh viên - đưa các em trở thành những nhà “lãnh đạo xanh” trong tương lai.

Trung ương Đoàn và Tập đoàn SCG thắt chặt hợp tác vì thế hệ trẻ Việt Nam.

Học bổng và những giấc mơ không bỏ cuộc

Ở Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Lâm Huỳnh Quốc Đạt - sinh viên năm 3 - vẫn ngày ngày đến lớp với nụ cười hiền lành. Ít ai biết rằng đằng sau nụ cười ấy là cả một hành trình đầy nghị lực. Năm 2017, ba của Đạt - lao động chính trong gia đình - gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị xẹp cột sống D12 và mất khả năng lao động. Cộng thêm các bệnh nền như suy thận, thiếu máu tim, tăng huyết áp…, sức khỏe của ông ngày càng yếu, khiến gánh nặng kinh tế dồn lên đôi vai người mẹ.

“Đầu mỗi học kỳ, mẹ lại phải đi vay khoảng 20 triệu để lo học phí cho em. Nhiều khi em thấy thương mẹ lắm, chỉ mong mình học thật tốt để sớm ra trường, có việc làm ổn định và đỡ đần ba mẹ”, Đạt chia sẻ.

Trong căn nhà nhỏ nơi ngoại ô, người mẹ ngày ngày vừa chăm sóc bà ngoại hơn 80 tuổi, vừa tranh thủ làm bánh bỏ sỉ để phụ thêm thu nhập. Vất vả là thế, nhưng Đạt chưa từng nghĩ đến việc dừng lại. Đối với Đạt, học tập chính là con đường duy nhất để thay đổi cuộc sống.

Đạt chia sẻ, cơ hội được nhận học bổng SCG Sharing the Dream 2025, không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn là một lời động viên lớn lao - như một cánh tay chìa ra giữa lúc bản thân đang loay hoay với khó khăn. “Em cảm thấy mình được tin tưởng, được công nhận. Em sẽ cố gắng nhiều hơn, không chỉ cho bản thân mà còn để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của chương trình - sống có trách nhiệm với môi trường, xã hội và cộng đồng”, Đạt bộc bạch.

Sinh viên Lâm Huỳnh Quốc Đạt tham gia vòng bán kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học, nỗ lực học tập để vượt qua nghịch cảnh.

Từ giấc mơ học tập đến hành trình sẻ chia

Cũng mang trong mình tinh thần ấy, Phạm Văn Nguyên - sinh viên năm 3 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - hiểu rõ thế nào là giá trị của tri thức. Gia đình làm nông, thu nhập bấp bênh; ba Nguyên mang nhiều bệnh do lao động vất vả, mẹ bị đau khớp và máu nhiễm mỡ nên chỉ mở được một tiệm tạp hóa nhỏ.

Khi em trai vừa bước chân vào giảng đường, chi phí học tập tăng gấp đôi khiến gia đình phải vay nợ thêm. “Có thời điểm em đã nghĩ đến việc tạm dừng học để phụ giúp cha mẹ, nhưng nhờ sự động viên của thầy cô, em tiếp tục được đi học - được theo đuổi ngành học mà mình yêu thích”, Nguyên kể.

Với Nguyên, học bổng không chỉ giúp trang trải học phí, mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội. “Em hiểu rằng, kiến thức mình học được phải đi cùng hành động. Em đang tham gia các hoạt động tình nguyện của trường, đặc biệt là những chương trình bảo vệ môi trường và hỗ trợ sinh viên khó khăn khác - vì em từng là một trong số họ”, Nguyên chia sẻ.

Giấc mơ sẻ chia này của Nguyên sẽ tiếp tục được chắp cánh nhờ sự đồng hành của học bổng SCG Sharing the Dream 2025. Thông qua các khóa đào tạo ESG và chương trình kết nối cộng đồng, học bổng sẽ giúp các em mở rộng tầm nhìn và nuôi dưỡng các dự án bền vững ngay từ khi còn trên giảng đường. Nhờ đó, Nguyên có thể vừa phát triển bản thân, vừa lan tỏa tinh thần tích cực và hiện thực hóa những giá trị sẻ chia mà em đang theo đuổi.

Phạm Văn Nguyên (áo đen, chính giữa hàng đầu tiên) mong muốn lan toả những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Lan tỏa tinh thần “Tăng trưởng Xanh Toàn diện”

Chương trình học bổng SCG Sharing the Dream năm 2025.

Năm 2025 đánh dấu hành trình 18 năm của SCG Sharing the Dream tại Việt Nam. Hơn cả một chương trình học bổng, đây là nơi khuyến khích sinh viên không ngừng học hỏi, nghiên cứu và đóng góp cho xã hội - thông qua những hành động gắn với các giá trị ESG (Môi trường - Environmental, Xã hội - Social và Quản trị minh bạch - Governance).

Theo đó, định hướng “Tăng trưởng Xanh Toàn diện” của SCG là nền tảng cho những câu chuyện như của Đạt và Nguyên - những sinh viên dám ước mơ, dám nỗ lực để vừa phát triển bản thân, vừa gìn giữ môi trường và sẻ chia với cộng đồng.

“Em mong rằng sau này có thể trở thành kỹ sư nông nghiệp, áp dụng mô hình sản xuất xanh - sạch để giúp bà con có thu nhập ổn định hơn mà vẫn bảo vệ đất và nguồn nước”, Đạt nói. Còn Nguyên thì ấp ủ dự định nghiên cứu mô hình kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp nhỏ, nhằm giảm tác động môi trường và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Những dự định ấy giờ được tiếp thêm sức mạnh từ học bổng SCG Sharing the Dream, giúp các em biến ý tưởng thành hành động, đồng thời lan tỏa tinh thần tích cực và trách nhiệm xã hội. Chính những nỗ lực này không chỉ nuôi dưỡng ước mơ của các cá nhân mà còn gieo mầm cho một tương lai xanh, bền vững và nhân ái hơn.

Các bạn sinh viên có cơ hội được tham gia các buổi đào tạo, tham quan thực tế.