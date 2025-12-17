Thí sinh 2K8 chỉ cần thi 1 môn để xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

HHTO - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (HCMUE) vừa chính thức công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2026, trong đó tiếp tục triển khai kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt (H-SCA) với quy mô mở rộng, được xem là một trong những phương thức xét tuyển quan trọng của Nhà trường trong mùa tuyển sinh tới.

Theo thông báo từ Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2026 dự kiến được tổ chức thành 3 đợt, diễn ra trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5. Cụ thể, đợt thi thứ nhất diễn ra từ ngày 26-29/3/2026, đợt thứ hai từ ngày 7-10/5/2026 và đợt cuối cùng từ ngày 29-31/5/2026. Việc tổ chức nhiều đợt thi trong năm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh chủ động lựa chọn thời gian dự thi phù hợp với kế hoạch học tập và ôn luyện.

Kỳ thi H-SCA năm 2026 được HCMUE tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước, bao gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Tây Ninh (Phân hiệu HCMUE). Việc mở rộng điểm thi được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực di chuyển, tiết kiệm chi phí và tạo cơ hội tiếp cận công bằng hơn cho thí sinh ở các khu vực khác nhau.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Đối tượng dự thi là học sinh lớp 11, lớp 12 và những thí sinh có nhu cầu sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển đại học. Nội dung thi gồm các môn độc lập, bao gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh. Thí sinh chỉ cần chọn một môn thi duy nhất mà mình có thế mạnh trong tổ hợp môn để thi đánh giá năng lực chuyên biệt và lấy điểm xét tuyển. Còn 2 môn còn lại trong tổ hợp môn, trường sẽ xét điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo HCMUE, kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực tư duy, khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng của thí sinh, thay vì kiểm tra nặng về ghi nhớ máy móc. Kết quả kỳ thi không chỉ phục vụ công tác tuyển sinh của HCMUE mà còn được nhiều trường đại học khác xem xét sử dụng trong xét tuyển đầu vào, qua đó mở rộng thêm cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.

Bên cạnh kỳ thi H-SCA, HCMUE dự kiến tiếp tục áp dụng các phương thức tuyển sinh khác trong năm 2026 như tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp giữa điểm thi với kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông.

Với việc công bố sớm kế hoạch tuyển sinh cùng lịch tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt, HCMUE kỳ vọng sẽ giúp thí sinh có thêm thời gian chuẩn bị, đồng thời góp phần đa dạng hóa các phương thức tuyển sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong tuyển chọn đầu vào đại học.