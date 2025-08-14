Khi nào các trường Đại học sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025?

HHTO - Chiều 20/8, nhiều trường đại học trên cả nước sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1. Chậm nhất trước 17h ngày 22/8, toàn bộ các trường phải hoàn tất việc công bố kết quả xét tuyển.

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các trường đại học tiến hành tải dữ liệu xét tuyển của thí sinh lên hệ thống chung. Dữ liệu bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, điểm học bạ…

Từ ngày 17/8, hệ thống bắt đầu thực hiện lọc ảo 6 lần. Đến 17h ngày 20/8, các trường phải nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển chính thức lên hệ thống.

Nhiều trường công bố sớm từ chiều 20/8

Ngay sau khi hoàn thành việc nhập dữ liệu, một số trường đại học như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM… dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn từ chiều 20/8.

Các trường còn lại sẽ lần lượt thông báo điểm chuẩn trong ngày 21/8 và sáng 22/8. Theo quy định, chậm nhất trước 17h ngày 22/8, toàn bộ các trường đại học phải hoàn tất công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Xác nhận nhập học trước ngày 30/8

Thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8/2025. Nếu không xác nhận đúng hạn, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.

Sau đợt 1, các trường có thể xét tuyển bổ sung từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025 nếu còn chỉ tiêu. Tuy nhiên, thí sinh đã xác nhận nhập học đợt 1 sẽ không được tham gia các đợt bổ sung.

Bộ GD&ĐT khuyến nghị thí sinh thường xuyên kiểm tra website của các trường và hệ thống tuyển sinh để nắm thông tin chính xác, tránh bỏ lỡ thời gian công bố điểm chuẩn và xác nhận nhập học.