Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Khi nào các trường Đại học sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025?

LINH LÊ

HHTO - Chiều 20/8, nhiều trường đại học trên cả nước sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1. Chậm nhất trước 17h ngày 22/8, toàn bộ các trường phải hoàn tất việc công bố kết quả xét tuyển.

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các trường đại học tiến hành tải dữ liệu xét tuyển của thí sinh lên hệ thống chung. Dữ liệu bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, điểm học bạ…

Từ ngày 17/8, hệ thống bắt đầu thực hiện lọc ảo 6 lần. Đến 17h ngày 20/8, các trường phải nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển chính thức lên hệ thống.

Nhiều trường công bố sớm từ chiều 20/8

Ngay sau khi hoàn thành việc nhập dữ liệu, một số trường đại học như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM… dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn từ chiều 20/8.

Các trường còn lại sẽ lần lượt thông báo điểm chuẩn trong ngày 21/8 và sáng 22/8. Theo quy định, chậm nhất trước 17h ngày 22/8, toàn bộ các trường đại học phải hoàn tất công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.

4504561614482060447003765650712627871407112n-17216309232391573304205.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Xác nhận nhập học trước ngày 30/8

Thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8/2025. Nếu không xác nhận đúng hạn, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.

Sau đợt 1, các trường có thể xét tuyển bổ sung từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025 nếu còn chỉ tiêu. Tuy nhiên, thí sinh đã xác nhận nhập học đợt 1 sẽ không được tham gia các đợt bổ sung.

Bộ GD&ĐT khuyến nghị thí sinh thường xuyên kiểm tra website của các trường và hệ thống tuyển sinh để nắm thông tin chính xác, tránh bỏ lỡ thời gian công bố điểm chuẩn và xác nhận nhập học.

ec42d78c-d0cf-4dc2-a01a-3dd726be07bb.png
LINH LÊ
#điểm chuẩn đại học 2025 #công bố điểm tuyển sinh #điểm trúng tuyển #đại học cả nước #kết quả xét tuyển

Xem thêm

Cùng chuyên mục