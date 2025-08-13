Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần làm gì để chắc chắn trúng tuyển đại học?

LINH LÊ

HHTO - Bộ GD&ĐT đã ấn định các mốc thời gian quan trọng sau khi công bố điểm chuẩn đại học năm 2025. Thí sinh cần nắm rõ các bước xác nhận và hoàn thiện thủ tục để bảo đảm cơ hội nhập học.

Công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 22/8

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, các trường đại học sẽ thực hiện quy trình lọc ảo tuyển sinh từ ngày 13/8 đến 20/8. Sau khi hoàn tất, các trường sẽ nhập dữ liệu điểm trúng tuyển lên hệ thống chung.

Kết quả xét tuyển đợt 1 sẽ được công bố chậm nhất trước 17h ngày 22/8. Thí sinh cần theo dõi sát thông báo của trường mà mình đã đăng ký để biết kết quả chính thức.

Xác nhận nhập học trực tuyến trước ngày 30/8

ThS. Trương Quang Trị (ĐH Nguyễn Tất Thành) cho biết, xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống Bộ GD&ĐT là bước bắt buộc và mang tính quyết định.

“Dù thí sinh đã trúng tuyển, nếu không xác nhận nhập học đúng hạn, kết quả xét tuyển sẽ bị hủy và thí sinh mất cơ hội vào trường đó” - ông Trị nhấn mạnh.

Theo quy định, hạn cuối để xác nhận nhập học trực tuyến là 17h ngày 30/8.

thi-tot-nghiep-n-am.png
(Ảnh minh họa từ Internet)

Hoàn tất thủ tục nhập học tại trường

Sau khi hoàn tất bước xác nhận trực tuyến, thí sinh cần tiếp tục theo dõi thông báo từ trường trúng tuyển để thực hiện các thủ tục nhập học trực tiếp hoặc trực tuyến theo hướng dẫn riêng của từng trường.

Việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, học phí và các giấy tờ liên quan sẽ giúp thí sinh chính thức trở thành tân sinh viên trong năm học mới.

ec42d78c-d0cf-4dc2-a01a-3dd726be07bb.png
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#điểm chuẩn đại học 2025 #xác nhận nhập học #thủ tục tuyển sinh #thí sinh #bộ GD&ĐT

