Nam sinh quyết tâm đổi màu huy chương tại Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2025

HHTO - Từ những kỷ niệm đẹp và kinh nghiệm quý ở Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2025, Kiều Lê Minh Đạt quyết tâm “tái đấu” ở mùa giải năm sau.

Kiều Lê Minh Đạt là học sinh lớp 8CT của trường Tiểu học & THCS Tây Hà Nội (Western Hanoi School - WHS). Không chỉ chinh phục Huy chương Bạc tại vòng Chung kết Quốc tế của AIMO 2025, cậu bạn còn thu thập đầy tủ giải thưởng từ những cuộc thi Toán học, Tin học lớn nhỏ.

Năm học vừa qua, gần như tháng nào Minh Đạt cũng mang về một huy chương hoặc giải thưởng mới, như: Huy chương Vàng tại WMI, HKIMO (vòng quốc gia), TIMO (vòng quốc tế), Top 3 thí sinh điểm cao nhất quận Bắc Từ Liêm - Vòng sơ khảo cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế.

"Tham gia nhiều kỳ thi cả trong nước và nước ngoài, với mình, mỗi cuộc thi đều là cơ hội để bản thân thử sức, học hỏi và trưởng thành. Trong số những kỳ thi mình từng tham dự, AIMO để lại ấn tượng sâu sắc và nhiều trải nghiệm quý báu nhất", Minh Đạt chia sẻ.

Mỗi lần dự thi quốc tế cũng là một dịp Minh Đạt du lịch tại các quốc gia khác nhau. Trong chuyến đi đến Tokyo (Nhật Bản) để tham gia Chung kết Quốc tế của AIMO 2025, cậu bạn cũng không giấu được thích thú khi được khám phá văn hóa tại xứ sở hoa anh đào, được vui chơi cùng những người bạn mới.

Chị Lê Thị Ngọc Bích - mẹ của Minh Đạt đã đồng hành cùng cậu bạn trong lần tới Nhật Bản này. Chị tiết lộ, các thí sinh đã cùng tụ tập tại phòng của mình để đàn hát, trò chuyện vui vẻ sau một ngày thi căng thẳng. Chị Bích nhấn mạnh trải nghiệm tại AIMO 2025 là cực kỳ đặc biệt, đánh giá cao độ khó lường của đề thi mỗi năm.

"Được đồng hành cùng các anh chị, những người bạn và cả các em nhỏ với thành tích xuất sắc vượt trội cũng như chứng kiến sự nỗ lực của mọi người, sau khi trở về từ Nhật Bản, Minh Đạt tràn đầy động lực và quyết tâm năm học tới sẽ tiến bộ vượt trội và giành được nhiều thành tích cao hơn, nhất là đổi màu huy chương tại vòng quốc tế của AIMO 2026", chị Bích cho biết.

Mẹ của Minh Đạt bật mí, lần đầu tiên, chị thấy cậu bạn (một người rất mê "leo rank" game) chủ động muốn giảm thời gian chơi để tập trung cho việc học nhiều hơn với mục tiêu đổi màu huy chương:

"Nghe thầy Đặng Minh Tuấn chia sẻ trong buổi giao lưu về việc tận dụng từng giây phút để học tập, Minh Đạt nói với mình"

"Con nghĩ lại rồi mẹ ạ, lên rank Cao Thủ hay Chiến Tướng thì không ai biết, nhưng học giỏi và được lên báo thì ai cũng biết, nên vào năm học mới con sẽ chơi game ít thôi còn dành thời gian cho việc học".

Không chỉ Minh Đạt ngỏ ý muốn trở lại để giành giải cao hơn ở AIMO, mà mẹ của cậu bạn cũng "xung phong" được gia nhập như một "cộng tác viên hoặc tình nguyện viên" của ban tổ chức. Chị muốn được có thêm những kỷ niệm đẹp khi đồng hành, tư vấn, chăm sóc các thí sinh, hoặc hỗ trợ phiên dịch (tiếng Anh và tiếng Pháp).