La Thiên Ân - chủ nhân huy chương vàng và cả tá kỷ niệm "vui hết ga" tại AIMO 2025

HHTO - Đồng hành cùng Thiên Ân trong lần đến Tokyo (Nhật Bản) để dự thi Chung kết Đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2025 là chị gái và một "bảo bối".

La Thiên Ân là học sinh lớp 7 trường TH - THCS Pascal. Cậu bạn đến với Chung kết Quốc tế AIMO 2025 với 100% tự tin rằng sẽ đạt được giải thưởng. Thiên Ân bật mí, bản thân nhận được kết quả trong "trạng thái mơ màng":

"Mình chưa biết kết quả. Lúc đó, mình đi xuống thang máy với chị khi còn nửa tỉnh nửa mơ thì gặp bác Phượng (Chủ tịch HĐQT Công ty Tiền Phong, Trưởng đoàn Việt Nam tại AIMO 2025 - PV). Chị em mình vừa vào thang máy là bác đã chúc mừng rồi. Lúc ấy, chị mới báo là có một tin vui và một tin buồn. Buồn là mình không có cúp Vô địch, vui là mình vẫn được giải Vàng".

Ngoài niềm vui sở hữu huy chương, Thiên Ân còn nhớ nhất chuyến đi đến Disneyland được ăn bánh Churros, vui chơi thả ga. Chị gái đã đồng hành cùng cậu bạn rất nhiều cuộc thi nhưng đây là lần đầu tiên cả hai bay đến Nhật để thi đấu. "Túi hành lý" của Thiên Ân trong hành trình này còn có một "bảo bối" - cây đàn guitar của cậu bạn. Tại hội trường, cậu bạn đã trổ tài chơi đàn và nhận được tràng vỗ tay giòn tan.

Thiên Ân mang theo cây đàn guitar ghi tên mình đến Tokyo. Cậu bạn đã quen với việc biểu diễn trước đám đông. Dù trên sân khấu hay trong phòng thi, Thiên Ân luôn giữ vững tinh thần tự tin, thoải mái.

Thiên Ân được tiếp lửa đam mê Toán học từ mẹ. Từ khi học Tiểu học, cậu bạn đã được mẹ định hướng học Toán, càng học, cậu bạn càng say mê và dần tự lập trong việc tìm tài liệu, nâng cao khả năng. AIMO không phải cuộc thi duy nhất cậu bạn tham gia. "Tủ huy chương" của Thiên Ân có đầy ắp các giải thưởng từ Toán học đến tranh biện (debate), chơi đàn.

Cậu bạn khiêm tốn khi đánh giá khả năng tiếng Anh của bản thân ở mức ổn. Thiên Ân có thể thoải mái giao tiếp với thí sinh quốc tế tại giải đấu mà không cần hỗ trợ của chị gái hay thầy cô cùng đoàn.

La Thiên Ân bộc bạch, cậu bạn từng có lịch học siêu dày đặc: "Nhưng rồi mình nhận ra là học nhiều quá cũng không phải quá tốt. Tốt nhất là tập trung vào 1 - 2 tiếng. Đợt Hè này, mình học một chút vào buổi sáng, sau đó tập đàn, ăn trưa, nghỉ ngơi rồi chiều lại học, tập đàn. Thời gian học và tập đàn cân bằng với nhau".

Cậu bạn còn say mê cờ vua. Ban đầu, Thiên Ân chỉ chơi để thi đấu. Nhưng khi bỏ qua áp lực tranh giải, Ân không còn mất tập trung khi chơi nữa, chơi với tâm thế thoải mái nên cuộc đấu càng vui hơn. Thiên Ân sẽ chơi cờ cùng bạn bè, mọi người trong gia đình hay tập đàn để "xả stress".

Thiên Ân "tít mắt" bật mí, việc muốn làm nhất sau khi về nhà từ buổi chúc mừng thành công tại Chung kết Quốc tế AIMO chính là tập đàn và nằm nghỉ. Nhắm thẳng đến bảng mục tiêu của năm học tới, Thiên Ân hy vọng sẽ chinh phục được nhiều giải thưởng hơn (nhất là Toán), nâng cao trình độ để vào được ngôi trường THPT mơ ước.