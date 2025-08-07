Bảng thành tích "đỉnh chóp" của chủ nhân cúp Quán quân Chung kết Quốc tế AIMO 2025

HHTO - Phan Thành Huy là người giành giải cao nhất trong đoàn học sinh Việt Nam tham gia Vòng Chung kết Quốc tế của Đấu trường Toán học AIMO 2025. Cậu bạn không chỉ giỏi Toán mà còn là kỳ thủ xịn.

Phan Thành Huy là học sinh lớp 12 Toán 1 của trường THPT chuyên Hà Nội. Vì là môn sở trường, lại từng có kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ trong nước và quốc tế, nên Thành Huy đến với Chung kết Quốc tế AIMO 2025 ở Tokyo (Nhật Bản) với tâm thế thoải mái.

"Lần này, khác biệt lớn nhất là thay vì đại diện cho trường hay thành phố Hà Nội, mình là một trong những học sinh đại diện cho Việt Nam, nên bản thân cảm thấy có trách nhiệm lớn hơn", cậu bạn cho biết. Giải Quán quân của Chung kết Quốc tế AIMO 2025 là "viên kẹo ngọt hạng nhất" bất ngờ mà chính cậu bạn cũng không ngờ. Với Thành Huy, khoảnh khắc tự hào nhất là khi nghe tiếng Việt Nam vang lên giữa khán phòng ngập tràn bạn bè quốc tế.

Số giải thưởng Toán học mà Thành Huy sở hữu chất đầy thành một tủ huy chương. Cậu bạn từng giành được giải Nhất học sinh giỏi Toán cấp Quận (năm học 2021 - 2022), giải Nhì học sinh giỏi Toán 9 cấp Thành phố (2022 - 2023), Á khoa chuyên Toán kì thi tuyển sinh vào 10 tại Hà Nội (2023 - 2024), Huy chương Bạc của kỳ thi toán AMC Mỹ (2024).

Cậu bạn còn sở hữu IELTS 8.0. Vì thế, việc phân tích đề toán bằng tiếng Anh không phải điều khó với Thành Huy. Nam sinh còn cực mê cờ vua, là thành viên của CLB cờ vua của trường 2 năm qua, tham gia tổ chức một số sự kiện thi đấu cờ vua giữa các CLB tại Hà Nội hoặc giữa các CLB của trường Tiểu học - THCS tại thành phố.

Thành Huy còn từng là trưởng ban tổ chức giải cờ vua HSCC 2024 (Hanoi Summer Chess Championship), phó chủ tịch ACA nhiệm kì Gen 9, phó trưởng ban tổ chức Chess tour 2024. Ngoài ra, cậu bạn cũng tham gia một số hoạt động tình nguyện như chương trình của dự án “Ams Advisor - Advisee” với vai trò Advisor (cố vấn/ người hướng dẫn).

Để có được bảng thành tích dày đặc mà vẫn tham gia được các hoạt động ngoại khóa, Thành Huy phải sắp xếp và phân chia lịch trình cẩn thận. Cậu bạn dành phần lời cho môn chuyên là Toán, đặc biệt là chăm chỉ giải các bài tập khó để nâng cao khả năng. Cờ vua sẽ là bộ môn cậu bạn dùng để thư giãn và rèn luyện trí óc.

"Nỗ lực không bao giờ phản bội" là phương châm học tập mà cậu bạn luôn tâm niệm. Với Thành Huy, chỉ cần đủ thời gian và dồn công sức thì ai cũng có thể làm tốt những mục tiêu đã đặt ra.