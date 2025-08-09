Ngọ Gia Huy: Em út của đội tuyển AIMO Việt Nam, sở hữu bộ huy chương siêu xịn

HHTO - Đam mê với môn Toán ngay từ khi học lớp 1 và từng tham gia nhiều kì thi Toán quốc tế, Ngọ Gia Huy đánh giá đấu trường Toán học AIMO không chỉ thú vị mà còn là cuộc thi có nhiều thách thức.

Trong số 22 thành viên của Đội tuyển Việt Nam tham dự Chung kết Đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2025, Ngọ Thiên Huy là 1 trong 2 thí sinh nhỏ tuổi nhất.

Sau mùa Hè này, Ngọ Gia Huy (9 tuổi) sẽ lên lớp 4B1 trường Vinschool Metropolis (Hà Nội). Là “em út” của Đội tuyển AIMO Việt Nam nhưng Gia Huy sở hữu một bảng thành tích đáng tự hào, với nhiều huy chương Vàng, Bạc tại các kì thi Toán học trong nước và quốc tế.

Huy chương Bạc tại Chung kết Quốc tế AIMO 2025 là thành tích mới nhất của Gia Huy. Năm ngoái, khi tham dự Chung kết Quốc tế AIMO 2024 tổ chức tại Hàn Quốc, Gia Huy cũng mang về Huy chương Bạc và được trao tặng Cúp Ngôi sao Quốc gia (Star of International - Vietnam).

Đam mê với môn Toán ngay từ khi học lớp 1 và từng tham gia nhiều kì thi Toán quốc tế như IKMC, AMO, TIMO, IMC, WIMO, Gia Huy đánh giá đấu trường Toán học AIMO không chỉ thú vị mà còn là cuộc thi có nhiều thách thức nhất.

Năm nay, cậu bạn khá bất ngờ với đề thi của AIMO 2025, đánh giá độ khó của đề được kết cấu với 3 mức độ tăng dần. Đề thi Quốc tế AIMO 2025 gồm 30 câu bằng tiếng Anh, các thí sinh phải hoàn thành trong 120 phút. Trong đó, Combinatorics (Tổ hợp) là phần thi mà Gia Huy cảm thấy khó nhất.

Khi biết được mình có tên trong danh sách tham dự vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2025 tại Nhật Bản, mỗi ngày Gia Huy chủ động dành từ 2 - 3 tiếng để ôn tập lại một số dạng câu hỏi khó, với sự hướng dẫn của thầy Đặng Minh Tuấn - Huấn luyện viên đội tuyển AIMO Việt Nam để tìm cách giải các bài Toán hóc búa. Với Gia Huy, thầy Tuấn cũng là “idol” trong lòng cậu bạn, vì thầy luôn tâm huyết và tận tâm với sự thành công của học trò.

Gia Huy và bố mẹ chụp ảnh lưu niệm cùng bác Phạm Quang Hiệu - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản trong buổi gặp gỡ đoàn tại Tokyo.

Ngoài ra, Gia Huy còn yêu mến nhà Toán học lỗi lạc người Pháp Siméon Denis Poisson (1781 - 1840). Thuở nhỏ, Siméon Denis Poisson từng là một học sinh rất sợ môn Toán, nhưng chỉ nhờ một bài toán nhỏ đã thay đổi cuộc đời ông. Khi giải được bài toán này, Poisson tự hứa phải trở thành nhà Toán học và ông đã thực hiện được giấc mơ này.

Còn trong đội tuyển Việt Nam dự thi quốc tế AIMO năm nay, Gia Huy chia sẻ: “Mình ấn tượng nhất với anh Phan Thành Huy (Quán quân cuộc thi - PV), vì bảng thành tích “đỉnh của chóp”. Mình được biết anh Huy rất giỏi cờ vua. Mình cũng thích chơi cờ vua và lắp ghép Lego. Mình hi vọng sẽ được giao lưu học hỏi về Toán và cờ vua với anh Huy.”

Trong hành trình dự thi tại Nhật Bản vừa qua, đồng hành cùng Gia Huy có cả bố và mẹ, luôn động viên và khích lệ cậu bạn, giúp Gia Huy đạt phong độ tốt nhất trong cuộc thi. Những ngày ở Nhật Bản, Gia Huy đã có nhiều kỉ niệm đáng nhớ, khi có dịp ghé thăm làng cổ Oshino Hakkai ở tỉnh Yamanashi, núi Phú Sĩ… Gia Huy bật mí: “Mình rất ấn tượng và học hỏi được nhiều từ văn hoá xếp hàng, tính kỉ luật về thời gian của người Nhật. Đặc biệt, mình còn thấy người Nhật rất tiết kiệm nước uống”.

Sau AIMO 2025, Gia Huy dự định sẽ tiếp tục tham gia các kì thi Toán quốc tế, để rèn luyện bản thân. “Ước mơ của mình là sẽ chinh phục và giành Huy chương Vàng tại vòng Chung kết Quốc tế AIMO ở những năm tiếp theo”, Gia Huy bộc bạch.