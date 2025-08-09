Amser lần đầu thi đã giành HCV AIMO 2025: Chỉ mất 2 tháng để ôn luyện!

Lý lịch trích chéo

Họ và tên: Nguyễn Đức Huy - học sinh lớp 11T2, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Một số thành tích nổi bật:

- Huy chương Vàng cuộc thi quốc tế CFM - Thử thách nhà Toán học tương lai tại Indonesia (là đại diện duy nhất của Việt Nam đạt HCV trong khối lớp 5 - 6) năm 2018.

- Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố Hà Nội bậc THCS.

- Huy chương Vàng kỳ thi Toán học quốc tế AIMO năm 2025.

- IELTS 8.0, SAT 1570.

Nguyễn Đức Huy - chủ nhân huy chương Vàng tại Đấu trường quốc tế AIMO 2025.

Hành trình từ quyết định thử sức đến khoảnh khắc nhận Huy chương Vàng

Tháng 6, khi nhiều bạn bè còn đang rục rịch chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè, Nguyễn Đức Huy biết đến thông tin về Đấu trường Toán học AIMO thông qua mạng xã hội. Cậu quyết định đăng ký tham gia gần như ngay lập tức. “Cũng lâu rồi mình chưa tham gia một kỳ thi Toán nào, nên em muốn tìm lại cảm giác hồi hộp và động lực học tập” - Huy chia sẻ. Đây cũng là lúc Huy bắt đầu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi này. Cậu bạn tham dự mà không đặt nặng thành tích, chỉ kỳ vọng giành Huy chương Bạc.

Đoàn Việt Nam giành thành tích cao tại Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2025.

Sau hai tháng chuẩn bị, cậu bạn sinh năm 2K8 cùng đoàn lên đường sang Nhật Bản. Lần đầu đến xứ sở hoa anh đào với vai trò là một trong 22 đại diện của Việt Nam tham dự Đấu trường Toán học AIMO 2025, Huy vừa cảm thấy tự hào, vừa hào hứng không thôi. Sau thời gian thi đấu, cậu bạn có dịp ghé chùa Asakusa, ngắm toàn cảnh Tokyo từ Skytree, tham quan tượng Gundam, Disneyland và teamLab.

“Trải nghiệm này giúp mình có thêm một góc nhìn mới, phong phú và sâu sắc hơn, cũng tiếp thêm động lực để mình phấn đấu, phát triển, cống hiến cho đất nước” - Huy chia sẻ.

Khoảnh khắc xướng tên là lúc Huy vẫn chưa kịp tin vào tai mình. “Mình thấy rất tự hào vì đã góp một phần thành tích cho Việt Nam”, Huy nhớ lại giây phút bước lên bục nhận Huy chương Vàng, “Mình muốn gửi lời cảm ơn tới bố mẹ vì đã tạo điều kiện cho mình tham gia kỳ thi này, và luôn ủng hộ, quan tâm đến mình trong suốt thời gian ôn thi”.

Bên cạnh Huy luôn có sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè và thầy cô.

“Muốn giỏi một việc gì đó, phải làm, phải tiếp xúc nhiều lần, liên tục”

Với Huy, yếu tố quyết định giúp cậu bạn đạt được thành tích này là sự ôn tập chăm chỉ, đều đặn trong suốt quá trình chuẩn bị, cùng với nền tảng kiến thức vững vàng, giúp việc luyện tập không quá vất vả, đặc biệt là ở hai môn Toán và Tiếng Anh.

Bên cạnh việc học, Huy cũng dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện.

“Giờ đây, tiếng Anh thực sự đã trở thành một ngôn ngữ thứ hai trong cuộc sống của mình. Kể cả trong học tập hay giải trí, mình đều sử dụng tiếng Anh, với tần suất có lẽ phải ngang, thậm chí có lúc còn nhiều hơn tiếng Việt,” Huy chia sẻ. Nhờ thói quen đọc tài liệu, chơi game, xem YouTube bằng tiếng Anh, việc ôn luyện IELTS hay SAT với Huy gần như không gặp trở ngại ở kỹ năng Reading và Listening. Cậu bạn cũng đã đạt IELTS 8.0 và SAT 1570 ngay trong lần thi đầu tiên.

Với Toán học, Huy coi đây là niềm đam mê: “Mình thích học Toán, thích tìm hiểu về các khái niệm, suy từ khái niệm ra công thức, suy từ công thức ra khái niệm. Ngoài ra, việc có thể trực quan hóa các bài toán; sử dụng đa dạng cách giải, cách tiếp cận; sử dụng đại số trong hình học, hình học trong đại số cũng là một điều mình thích ở toán học”. Huy cũng thường xuyên theo dõi một số kênh YouTube về Toán học để tìm cảm hứng và mở rộng kiến thức.

Với cậu bạn, mọi việc đều bắt nguồn từ niềm đam mê và cần phải kiên trì theo đuổi.

Huy chương Vàng trong một kỳ thi quốc tế chất lượng không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực cá nhân, mà còn là động lực để nam sinh lớp 11 tiếp tục theo đuổi đam mê, không ngừng thử thách bản thân ở những sân chơi lớn hơn.

Sau những gì đã làm được, cậu bạn tổng kết lại: "Bản thân mình cũng mới chỉ biết đến kì thi này vào tháng 6 năm nay và bắt đầu ôn luyện từ đó, nên các bạn, nhất là các bạn đã có nền toán học và tiếng Anh từ trước, hoàn toàn có thể thử sức với kì thi này nhé!".