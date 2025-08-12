Bộ GD&ĐT dự kiến lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 sớm hơn so với những năm trước

HHTO - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11-12/6/2026. Việc dự kiến tổ chức kỳ thi sớm hơn so với mọi năm phù hợp với khung kế hoạch năm học, học sinh có thời gian để ôn thi. Đồng thời, khung kế hoạch này cũng phù hợp để các địa phương tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trước khi thi tốt nghiệp THPT.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11-12/6

Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, Bộ GD&ĐT yêu cầu tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Việc điều chỉnh này giúp lớp 1, lớp 9, lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp hoặc thi tốt nghiệp, cần dành thời gian để củng cố kiến thức và hình thành nề nếp học tập trước khi bước vào năm học mới. Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2025.

Lịch kết thúc học kỳ I là trước ngày 18/1/2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Cơ sở giáo dục thực hiện xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2026. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2026.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Bảo đảm đủ 35 tuần thực học

Theo Khung kế hoạch, thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Quyết định cũng yêu cầu, các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần

Theo Khung kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư sẽ quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định tại Điều 1 của Quyết định này để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; trường hợp đặc biệt, báo cáo Bộ GD&ĐT trước khi thực hiện.

Khung kế hoạch của Bộ GD&ĐT cũng quy định Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.