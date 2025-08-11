Dự kiến điểm chuẩn và thời gian công bố của các trường đại học top đầu phía Bắc

HHTO - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, điểm chuẩn Đại học năm 2025 ở tất cả các phương thức sẽ được công bố trước 17h ngày 22/8. Dù vậy, nhiều trường đã đưa ra mức điểm trúng tuyển dự kiến, trong đó không ít trường dự báo sẽ giảm so với năm trước.

Trường Đại học Giao thông vận tải

PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường ĐH Giao thông vận tải cho hay, căn cứ vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, nguồn thí sinh đăng ký và dữ liệu tuyển sinh các năm trước, dự đoán điểm chuẩn các ngành học của trường năm 2025 sẽ giảm so với năm 2024. Tuy nhiên, theo bà Hòa, mức độ giảm nhiều hay ít tùy thuộc vào các nhóm ngành.

Với các ngành thuộc top trung bình (phần lớn các ngành còn lại của trường), điểm chuẩn sẽ giảm nhẹ, dao động trong khoảng từ 0,5 - 1 điểm. Bà Hòa dự đoán những ngành có mức điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Giao thông vận tải năm nay vẫn sẽ là: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật cơ điện tử.

Trường Đại học Giao thông vận tải.

Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển các ngành này vẫn giữ ổn định như mức của năm 2024; tức là từ 25,5 đến gần 27 điểm. Những ngành còn lại, phần đa có mức điểm chuẩn trong khoảng từ 22-24 điểm. Một số ngành dự kiến sẽ có mức điểm chuẩn thấp - tức xung quanh mức 20 điểm như các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.

Trường Đại học Hà Nội

TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội cho hay, năm 2025, trường thực hiện xét tuyển đại học chính quy đối với các phương thức tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT và sẽ công bố kết quả trúng tuyển vào cuối tháng 8.

“Dự đoán điểm chuẩn vào các chương trình đào tạo của Trường ĐH Hà Nội năm 2025 có khả năng không biến động nhiều so với năm ngoái. Các ngành đào tạo của Trường ĐH Hà Nội có nhu cầu xã hội cao và nhiều năm thuộc nhóm có điểm chuẩn đầu vào cao nên điểm chuẩn dự kiến vào chương trình đào tạo có thể chỉ biến động tăng giảm trong khoảng 0,5 - 1,5 điểm so với năm 2024”.

Sinh viên HANU.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Qua phân tích tổng quan phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, dự báo điểm chuẩn vào các ngành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nay về cơ bản sẽ ổn định, nếu giảm chỉ giảm nhẹ tùy từng tổ hợp và tùy từng ngành.

Học viện Tài chính: Theo TS Lưu Hữu Đức, Trưởng Ban Quản lý đào tạo (Học viện Tài chính) dự đoán điểm chuẩn các ngành học của học viện năm 2025 có thể sẽ có dải trải rộng từ 21 - 27 điểm, không tập trung như năm 2024 (26,03 - 26,85 theo thang điểm 30 và 34,35 – 36,15 theo thang điểm 40).

Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội: Dự báo điểm chuẩn vào 6 ngành chính quy trong nước, gồm Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế Phát triển, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế Quốc tế và ngành Kế toán từ 22 điểm, tính theo thang điểm 30. Như vậy, theo dự báo, điểm chuẩn vào Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 có thể sẽ giảm so với những năm trước khi tính theo điểm trung bình môn.

Đại học Bách khoa Hà Nội: Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn dự kiến chi tiết từng ngành, từng phương thức. Theo đó, điểm chuẩn dự kiến từ 19 - 27,8 điểm tùy ngành.

Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đại học Y Hà Nội: Những ngành lấy điểm chuẩn trên 28 các năm trước của Đại học Y Hà Nội dự kiến giữ ổn định, còn lại có thể giảm.

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra mức điểm dự báo cho các ngành trong khoảng 19-25 điểm.Các ngành sư phạm tiếng Anh và sư phạm tiếng Trung có khoảng điểm cao nhất là 23-25 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đại học Kinh tế quốc dân: Tiến sĩ Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định, điểm trúng tuyển vào các ngành của Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay có thể thấp hơn năm 2024, tuỳ theo từng nhóm ngành/chương trình đào tạo có thể thấp hơn từ 1 - 2 điểm.