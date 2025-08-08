Từ nỗi sợ tụt lại phía sau đến danh hiệu Thủ khoa khối C00 tỉnh Thái Nguyên

HHTO - Chỉ với mấy tháng ôn thi giữa nhiều áp lực bủa vây, Nguyễn Thùy Dương vẫn quyết tâm chinh phục kỳ thi THPT lần hai. Sự kiên cường và dũng cảm ấy không chỉ giúp cô hiện thực hóa ước mơ trở thành giáo viên, mà còn đưa cô trở thành Thủ khoa khối C00 tỉnh Thái Nguyên.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online về quyết định thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nguyễn Thùy Dương - Thủ khoa khối C00 tỉnh Thái Nguyên, thừa nhận những áp lực từng bủa vây cô ngay từ khi bắt đầu. Cô bạn lo sợ sẽ một lần nữa thất bại, chênh vênh khi nghĩ đến việc bị chậm lại so với bạn bè cùng trang lứa, nhất là khi quỹ thời gian ôn thi chỉ còn vỏn vẹn 5 tháng.

Thùy Dương kể lại: “Mình đã ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo từ khi còn nhỏ. Trong kỳ thi đầu tiên, mình đăng ký nguyện vọng 1 vào Khoa Sư phạm nhưng không đủ điểm. Đến tháng 10/2024, mình bắt đầu tự hỏi bản thân thật sự muốn trở thành người như thế nào trong tương lai. Chính câu hỏi ấy đã giúp mình nhìn lại ước mơ của mình và quyết tâm thi lại, hướng đến mục tiêu trở thành giáo viên dạy Lịch sử”.

Kỳ thi tốt nghiệp năm 2024, Thùy Dương đăng ký thi khối D01 và đạt 25 điểm. Ảnh: NVCC

Cô bạn cũng nhớ lại khoảng thời gian đầy băn khoăn khi phải lựa chọn giữa việc bảo lưu kết quả hay vừa học chính khóa vừa ôn thi. “Lúc đó mình rất đắn đo. Cuối cùng, sau khi tâm sự với gia đình và bạn bè, mình chọn tiếp tục đi học và ôn thi lại, dù biết rằng điều đó đồng nghĩa với việc phải nỗ lực gấp đôi” - Thùy Dương chia sẻ.

Thời gian biểu chặt chẽ, những buổi học kín lịch từ sáng đến tối và sự hoài nghi chính bản thân đã trở thành thử thách mà cô gái 18 tuổi phải vượt qua nếu muốn bước tiếp. May mắn thay, trong giai đoạn đó, sự ủng hộ tinh thần từ người thân trở thành nguồn động lực lớn giúp cô vượt qua áp lực tâm lý. Thùy Dương gọi đó là “nguồn năng lượng tiếp sức” giúp cô duy trì niềm tin và bám trụ tới cùng.

Không học để đạt điểm cao bằng mọi giá, Thùy Dương học để hiểu và chính điều đó giúp cô làm chủ kiến thức. Ảnh: NVCC

Để ôn luyện hiệu quả, Thùy Dương xây dựng kế hoạch học tập theo từng tháng, chia nhỏ mục tiêu theo tuần và ngày. Với môn Ngữ văn, cô bạn kết hợp ôn tác phẩm với luyện đề. Lịch sử và Địa lý được chia theo chuyên đề, đến gần kỳ thi thì chuyển sang tổng hợp kiến thức và luyện đề cường độ cao.

Đặc biệt, Thùy Dương cho biết phương pháp “giảng lại cho bản thân” là một cách học vô cùng hiệu quả: “Mình tưởng tượng kiến thức như một câu chuyện rồi tự nói thành lời, như đang dạy lại cho người khác. Cách này giúp mình phát hiện lỗi sai và ghi nhớ lâu hơn”.

Ngày biết điểm thi, Thùy Dương cảm thấy nhẹ nhõm vì đã đủ điểm vào ngôi trường mơ ước. Nhưng thông tin trở thành Thủ khoa khối C00 tỉnh Thái Nguyên thực sự là điều bất ngờ với cô bạn.

“Lúc biết đỗ nguyện vọng 1, mình đã thấy rất mãn nguyện. Nhưng khi nhận được cuộc gọi từ cô giáo báo tin mình là thủ khoa, cảm xúc trong mình vỡ oà - đó là niềm vui xen lẫn tự hào, vì mình biết thành tích ấy là phần thưởng xứng đáng cho cả một năm không ngừng cố gắng”.

Câu nói "Good things take time” (những điều tốt đẹp cần thời gian và kiên nhẫn để đạt được) đã đã trở thành lời nhắc nhở với Thùy Dương trong quá trình ôn thi. Ảnh: NVCC

Gửi lời khuyên đến những bạn trẻ đang băn khoăn trước ngã rẽ giữa việc tiếp tục hay bắt đầu lại, Thùy Dương cho rằng nếu có đủ đam mê, sự kiên trì và thật sự mong muốn theo đuổi ước mơ, thì đừng ngần ngại bắt đầu lại từ đầu.