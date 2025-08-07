Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hải Phòng điều chỉnh hình thức thi tuyển sinh lớp 10 kể từ lứa học sinh 2K11

LINH LÊ

HHTO - Một trong những điều chỉnh mà học sinh THCS ở Hải Phòng cần cập nhật ngay: Bắt đầu từ kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, môn Toán sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm.

Môn Toán đổi sang hình thức thi trắc nghiệp

Theo hướng dẫn vừa được Sở GD&ĐT Hải Phòng công bố, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại địa phương này sẽ diễn ra vào ngày 2-4/6/2026 đối với học sinh không thi chuyên. Các bạn học sinh sẽ làm bài thi ở 3 môn:

  • Ngữ văn: Hình thức tự luận;
  • Toán: Hình thức trắc nghiệm;
  • Môn thứ ba (chưa công bố): hình thức trắc nghiệm.

Riêng các thí sinh thi vào trường chuyên sẽ dự thi vào ngày 5 và 6/6/2026, với cấu trúc đề thi riêng dành cho từng môn chuyên.

thi-sinh-2-8888-3953.jpg
Thí sinh Hải Phòng. (Ảnh: TPO)

Vì sao chuyển từ tự luận sang trắc nghiệm?

Sự thay đổi đáng chú ý này được đưa ra sau khi Hải Phòng và Hải Dương sáp nhập thành một đơn vị hành chính mới. Trước đó, trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2025 - 2026: Hải Dương (cũ) vẫn giữ hình thức tự luận cho môn Toán; Hải Phòng đã áp dụng trắc nghiệm. Việc công bố sớm kế hoạch cũng nhằm giúp giáo viên và học sinh chủ động xây dựng lộ trình ôn tập hiệu quả từ đầu năm học.

Nếu bạn đang học lớp 8 hoặc 9 và đặt mục tiêu thi vào lớp 10 ở Hải Phòng thì hãy lưu ngay thông tin này để điều chỉnh cách học và luyện đề ngay từ bây giờ. Thi trắc nghiệm Toán sẽ đòi hỏi tốc độ, kỹ năng loại trừ đáp án và khả năng xử lý nhanh - nên thí sinh càng cần luyện kỹ năng giải đề đa dạng và rèn độ chính xác.

qc.jpg
LINH LÊ
#Hải Phòng #thi lớp 10 #hình thức thi #kỳ thi vào lớp 10 #thi trắc nghiệm #năm học 2026 #đổi mới giáo dục

