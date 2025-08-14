Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Học sinh cả nước chuẩn bị đón Lễ khai giảng 2025 - 2026 theo cách đặc biệt

LINH LÊ

HHTO - Điểm đặc biệt của Lễ khai giảng năm nay là tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ cùng kết nối trực tuyến để tham dự một buổi lễ thống nhất, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các địa phương được yêu cầu chỉ đạo các trường học tổ chức lễ khai giảng năm học mới từ 8h đến 9h30 ngày 5/9. Tất cả các cơ sở giáo dục, từ mầm non đến đại học, sẽ kết nối trực tuyến để tham dự buổi lễ chính do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Các trường học sẽ theo dõi qua kênh truyền hình VTV1.

Để đảm bảo buổi lễ diễn ra suôn sẻ, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ đường truyền, thiết bị kết nối và phối hợp với các đơn vị viễn thông, truyền hình địa phương. Mục tiêu là đảm bảo tín hiệu ổn định, chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

le-khai-giang-nam-hoc-2025-2026-tren-ca-nuoc-dien-ra-vao-05-9-2025-1208154920.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Đây là lần đầu tiên, tất cả học sinh, sinh viên và giáo viên trên cả nước sẽ cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca đúng thời điểm diễn ra sự kiện tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Đối với các hoạt động riêng của nhà trường, Bộ GD&ĐT yêu cầu phải tổ chức gọn nhẹ và kết thúc trước 8h sáng. Sau 8h, mọi hoạt động đều phải tuân theo chương trình chung của Bộ. Yêu cầu này cũng áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng, vốn thường có lịch khai giảng riêng trong những năm trước.

Lễ khai giảng năm nay không chỉ là dịp chào đón năm học mới mà còn là một sự kiện lịch sử, kết nối hàng triệu giáo viên và học sinh trên cả nước, thể hiện sự đồng lòng, thống nhất của toàn ngành giáo dục.

ec42d78c-d0cf-4dc2-a01a-3dd726be07bb.png
LINH LÊ
#Lễ khai giảng 2025 #học sinh Việt Nam #giáo dục Việt Nam #kết nối trực tuyến #trường học Việt Nam #khai giảng năm học

