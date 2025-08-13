Nam sinh đỗ chuyên Lí 3 trường Top đầu, thành tích môn Xã hội cũng cực xịn

HHTO - Không chỉ đỗ vào chuyên Vật Lí của 3 ngôi trường top đầu Hà Nội với điểm số "vượt chuẩn", Lê Gia Hiển còn được tuyển thẳng vào một trường khác. Cậu bạn không phải "dân Tự nhiên" học lệch mà có cách cân bằng khi học tập cực tốt để có bảng điểm đẹp như mơ ở cả các môn Xã hội.

Không chỉ giỏi Toán, Vật Lí, Lê Gia Hiển - học sinh lớp 9A1 Trường THCS Giảng Võ 2 (Ba Đình, Hà Nội) còn đam mê và học xuất sắc các môn Văn, Lịch sử, Địa lí và tiếng Anh. Với năng lực học tập toàn diện, Gia Hiển đã ghi tên mình vào danh sách những học sinh xuất sắc nhất năm học 2024 - 2025.

Cậu bạn đỗ lớp chuyên Vật Lí của 3 trường THPT hàng đầu Hà Nội là trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.

Điều đặc biệt là, kết quả của cậu bạn đều cao hơn so với điểm chuẩn của 3 trường. Điểm chuẩn chuyên Lí của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên là 17 điểm, thì Gia Hiển đạt 20 điểm. Với THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, điểm của cậu bạn cao hơn 4,2 điểm so với điểm chuẩn. Với THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hiển đạt 44,25 điểm, cao hơn 7,25 điểm so với điểm chuẩn nguyện vọng 2 của trường (37 điểm).

Bảng điểm các môn còn lại của cậu bạn cũng cực đẹp khi Toán đạt 9,75 điểm, tiếng Anh là 9,75, Văn là 7,75 điểm. Không dừng lại, Gia Hiển cũng được xét tuyển thẳng vào trường THPT Yên Hòa nhờ đạt giải cấp Quốc gia.

Ngay từ đầu năm học THCS, Gia Hiển đã sớm bộc lộ năng lực vượt trội ở các môn Khoa học Tự nhiên, đặc biệt là Toán và Vật Lí, nhưng vẫn không xao nhãng các môn thuộc khối Xã hội. Bên cạnh 2 năm liên tiếp đạt giải Nhất trong cuộc thi học sinh giỏi cấp Quận, năm học 2023 - 2024, chàng teen còn đạt giải Khuyến khích cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU cấp Quốc gia.

Khi được hỏi về cách cân bằng giữa các môn học, Gia Hiển cho biết: “Mình không chia Toán - Lí với Văn - Sử - Địa thành 2 mảng riêng biệt. Mình học theo mạch tư duy. Mỗi môn đều có quy luật, có ngôn ngữ riêng. Mình thường học Văn, Sử, Địa, Anh sau khi làm xong Toán, Lí - nó như một cách nghỉ mà vẫn đang tiếp thu kiến thức”.

Gia Hiển cũng chia sẻ rằng, cậu bạn không dành quá nhiều thời gian luyện thi cho các môn Xã hội, bởi thói quen đọc sách văn học cổ điển và tài liệu lịch sử đã giúp cậu bạn nắm chắc kiến thức một cách tự nhiên, hình thành tư duy xã hội vững vàng. Gia Hiển cho rằng: "Hiểu - yêu - và học là để phát triển bản thân chứ không chỉ để lấy điểm". Vì thế, cậu bạn luôn theo đuổi hành trình học tập cân bằng, chắc chắn, vừa sâu vừa rộng.

Lựa chọn theo học cấp 3 tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cậu bạn chia sẻ: “Đây là nơi có môi trường học Vật Lí chuyên sâu nhưng luôn hướng tới sự năng động, sáng tạo, giúp học sinh phát triển toàn diện. Mình muốn theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhưng cũng mong lan tỏa được tri thức xã hội tới cộng đồng”. Sự lựa chọn này cho thấy tư duy rõ ràng và định hướng phát triển nghiêm túc của một chàng teen 15 tuổi.